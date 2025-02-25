Beyazperdedeki John Steinbeck

Gazap Üzümleri

Kişisel olarak en başarılı bulduğum John Steinbeck romanıdır Gazap Üzümleri. Kitap ilk kez ABD'de Viking Press tarafından New York'ta 1939 tarihinde basıldı. 1929 yılında yaşanan ekonomik buhran döneminde geçmesi sebebiyle sadece Amerika’da değil, bütün dünyada ilgi çekti.

Kitap küçük toprak sahiplerinin bankalar ve tüccarlar tarafından aldatıldığı, insanların kuraklık, yoksulluk, zorbalık veya sadece açlık yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir döneme ışık tutuyordu.

1940 yılında, yayımlandığın hemen ertesinde dönemin ünlü yönetmeni John Ford tarafından beyazperdeye aktarıldı. Henry Fonda'nın Tom Joad olarak başrolde yer aldığı filmde özellikle ışık gölgenin kullanımı usta işiydi. Nunnally Johnson kitabı çok başarılı bir şekilde sinemaya uyarlasa da kitabın sonunda değişiklik yapmaktan kendini alamış.

Fareler ve İnsanlar

1937 yılında yayımlanan Fareler ve İnsanlar John Steinbeck’in en çok bilinen romanıdır. İki gezgin çiftlik işçisi George Milton ve Lennie Small'un yine buhran döneminde Kaliforniya'da yaşadıkları trajediyi anlatır.

Fareler ve İnsanlar ayrıca yazarın en çok sinemaya uyarlanan kitabı da… 1939 yılından başlayarak birçok kez sinemaya uyarlandı. Lewis Milestone tarafından yönetilen ilk uyarlamada Lon Chaney Jr. Lennie, Burgess Meredith ise George rolündeydi. Film, en iyi film de dahil olmak üzere dört dalda Oscar adayı oldu.

Eserin en son film uyarlaması, 1992 yılında Gary Sinise tarafından yapıldı. Sinise'in George'u oynadığı filmde Lennie rolünü John Malkovich canlandırdı. Uyarlamalar arasında en çok etkilendiğim filmin bu olduğunu söylemek isterim. Filmin başarısının sebebi ise iki aktörün de rollerine yabancı olmamasından kaynaklanıyordu. 1980 yılında Steppenwolf Theatre Company yapımı sahne uyarlamasında aynı rolleri oynamışlardı.

Fareler ve İnsanlar ayrıca Türkiye’de de beyazperdeye aktarıldı. Yönetmenliğini Nevzat Pesen'in yaptığı İkimize Bir Dünya adlı filmde Orhan Günşiray, Çolpan İlhan, Kadir Savun, Renan Fosforoğlu ve Hüseyin Baradan rol almıştı.

Cennetin Doğusu

John Steinbeck 1952 yılında yayımlanan bu romanı için “Diğer tüm romanlarımı bu romanı yazmak için kaleme aldım.” demiştir. Kitap yazarın en sevdiği romanı olmasının yanında en kişisel çalışmasıdır da. Romanda bahsedilen Hamilton ailesi, aslında yazarın annesi Olive Hamilton'un ailesidir. Kitabın ilk yarısı boyunca sıkça bahsi geçen Samuel Hamilton da yazarın dedesidir. Steinbeck bu romanda yolları bir noktada kesişen Hamilton ve Trask ailelerinin kuşaklara yayılan hikâyesini anlatır.

Roman Elia Kazan tarafından, ağırlıklı olarak ikinci bölümünü içerecek şekilde 1955'te sinemaya uyarlanır. Paul Osborn tarafından senaryolaştırılan filmde James Dean, Julie Harris ve Raymond Massey rol alır.

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