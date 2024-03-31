Betimar Anket Firması Kimin, Sahibi Kim? Betimar Araştırma Şirketi Hangi Partiye Yakın?

Her yerel seçimde olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de anket şirketleri ilgi odağı oldu. Seçimden aylar önce başlayan anket çalışmalarının sonuçları anbean takip edilirken, anket firmalarına dair bilgiler de merak edildi. Vatandaşların dikkatini çeken anket şirketlerinden biri de BETİMAR Araştırma oldu. Peki, BETİMAR Araştırma kimin? BETİMAR Anket şirketi sahibi kim, hangi partiye yakın?

İşte, BETİMAR Araştırma hakkında merak edilenler...