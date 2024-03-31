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Betimar Anket Firması Kimin, Sahibi Kim? Betimar Araştırma Şirketi Hangi Partiye Yakın?

Betimar Anket Firması Kimin, Sahibi Kim? Betimar Araştırma Şirketi Hangi Partiye Yakın?

seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 18:12

Her yerel seçimde olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de anket şirketleri ilgi odağı oldu. Seçimden aylar önce başlayan anket çalışmalarının sonuçları anbean takip edilirken, anket firmalarına dair bilgiler de merak edildi. Vatandaşların dikkatini çeken anket şirketlerinden biri de BETİMAR Araştırma oldu. Peki, BETİMAR Araştırma kimin? BETİMAR Anket şirketi sahibi kim, hangi partiye yakın? 

İşte, BETİMAR Araştırma hakkında merak edilenler...

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Seçimin nabzını tutan anket ve araştırma şirketlerinin tahminleri kadar, sahipleri de merak ediliyor. Son zamanlarda dikkat çeken anket şirketlerinden biri de BETİMAR Araştırma.

Seçimin nabzını tutan anket ve araştırma şirketlerinin tahminleri kadar, sahipleri de merak ediliyor. Son zamanlarda dikkat çeken anket şirketlerinden biri de BETİMAR Araştırma.

Betimar Araştırma şirketi 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçim tahminleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin tahminleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan seçim sonuçlarına çok yakın çıkmıştı. Bu yüzden pek çok kişi tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerinde de şirketin anket verileri yakından takip edildi.

Betimar Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin Sahibi Kimdir?

Betimar Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin Sahibi Kimdir?

Betimar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin sahibi Gürkan Duman'dır. Gürkan Duman, sık sık çeşitli televizyon kanalına çıkarak gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerle tanınmaktadır.

Gürkan Duman Kimdir?

Gürkan Duman Kimdir?

Betimar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yönetim kurulu başkanı Gürkan Duman, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Siyasal iletişim, belediye yönetim danışmanlığı ve algı yönetimi uzmanıdır.

BETİMAR Anket Şirketi Hangi Partiye Yakın?

BETİMAR Anket Şirketi Hangi Partiye Yakın?

Bildiğiniz üzere seçim gibi toplumun ciddi ölçüde önemsediği toplumsal konularda anket ve araştırma yapan araştırma şirketlerinin tarafısızlığı son derece önemlidir. Pek çok kaynakta, Betimar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin de çalışmalarını tarafsız ve objektif bir şekilde yaptığı belirtilmektedir.

BETİMAR Araştırma Şirketinin 28 Mayıs 2023 Tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimine dair tahminleri ise şu şekildeydi

BETİMAR Araştırma Şirketinin 28 Mayıs 2023 Tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimine dair tahminleri ise şu şekildeydi
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