Betimar Anket Firması Kimin, Sahibi Kim? Betimar Araştırma Şirketi Hangi Partiye Yakın?
Betimar Anket Firması Kimin, Sahibi Kim? Betimar Araştırma Şirketi Hangi Partiye Yakın?
Her yerel seçimde olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de anket şirketleri ilgi odağı oldu. Seçimden aylar önce başlayan anket çalışmalarının sonuçları anbean takip edilirken, anket firmalarına dair bilgiler de merak edildi. Vatandaşların dikkatini çeken anket şirketlerinden biri de BETİMAR Araştırma oldu. Peki, BETİMAR Araştırma kimin? BETİMAR Anket şirketi sahibi kim, hangi partiye yakın?
İşte, BETİMAR Araştırma hakkında merak edilenler...
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Seçimin nabzını tutan anket ve araştırma şirketlerinin tahminleri kadar, sahipleri de merak ediliyor. Son zamanlarda dikkat çeken anket şirketlerinden biri de BETİMAR Araştırma.
Betimar Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin Sahibi Kimdir?
Gürkan Duman Kimdir?
BETİMAR Anket Şirketi Hangi Partiye Yakın?
BETİMAR Araştırma Şirketinin 28 Mayıs 2023 Tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimine dair tahminleri ise şu şekildeydi
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