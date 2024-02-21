Beslenme Çeşitlerine Ne Kadar Hakimsin?
Beslenme Çeşitlerine Ne Kadar Hakimsin?
Her bir beslenme çeşidinin hem ortak hem de farklı yönleri bulunuyor. Kişinin kendi sağlığı ve bazen de tercihlerine göre şekillendirdiği beslenme çeşitlerine ne kadar hakimsin, öğrenmek ister misin?
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1. Basit bir soru ile başlayalım. Hangi beslenme çeşidi et tüketmeyen ancak süt ürünleri tüketen kişileri ifade eder?
2. Özellikle çölyak hastalarının başvurduğu beslenme çeşidi bunlardan hangisi?
3. Bu da biraz basit bir soru diyebiliriz. Mediterranean beslenme tarzı hangi bölgenin geleneksel diyetini temsil eder?
4. Şu beslenme çeşitlerinden hangisi vücudun yağ yakımını teşvik eder?
5. Hangi beslenme tarzı, işlenmiş gıdalardan kaçınıp doğal besinlere odaklanır?
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6. Paleo beslenme çeşidi nedir diye sorsak?
7. Flexiterian beslenme çeşidi bunlardan hangisi olabilir?
8. DASH beslenme çeşidinde ağırlıklı olarak hangi gıda elementi bulunur?
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