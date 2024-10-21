Beşiktaş'ın Lyon ve Galatasaray Maçları Öncesi Moral Puanları

Beşiktaş’ın önünde zorlu bir hafta, zorlu iki maç var. Bu maçlar öncesi alınan üç puan son derece değerlidir. Böyle maçlarda futbolun kalitesine bakılmaz.

Konyaspor ligin en zayıf takımlarından biri. Çok kötü futbol oynuyorlar. Doksan dakika boyunca Beşiktaş kalesinde bir kez tehlike yaratabildiler, onu da Mert savuşturdu. Bu maç sabaha kadar oynansa Konyaspor gol atamazdı. Beşiktaşlı futbolcular ise oyuna biraz konsantre olsalar, biraz işi ciddiye alsalar, skor beşten az olmazdı.

Maalesef ligimizin kalitesi oldukça düştü. Dört büyükler olarak anılan takımların dışında iyi futbol oynayan kulüpler, Eyüpspor, Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir. Bunların dışındaki takımların büyük çoğunluğu vasatın altında futbol oynuyorlar. Dolayısıyla bu takımlara puan kaptırmamak çok önemli. Zira Beşiktaş’ın rakipleri bu takımları kolaylıkla geçebilirler. Bu yüzden bugün alınan 3 puanı çok değerli buluyorum.