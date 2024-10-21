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Beşiktaş'ın Lyon ve Galatasaray Maçları Öncesi Moral Puanları

etiket Beşiktaş'ın Lyon ve Galatasaray Maçları Öncesi Moral Puanları

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
21.10.2024 - 12:36

Beşiktaş’ın önünde zorlu bir hafta, zorlu iki maç var. Bu maçlar öncesi alınan üç puan son derece değerlidir. Böyle maçlarda futbolun kalitesine bakılmaz.

Konyaspor ligin en zayıf takımlarından biri. Çok kötü futbol oynuyorlar. Doksan dakika boyunca Beşiktaş kalesinde bir kez tehlike yaratabildiler, onu da Mert savuşturdu. Bu maç sabaha kadar oynansa Konyaspor gol atamazdı. Beşiktaşlı futbolcular ise oyuna biraz konsantre olsalar, biraz işi ciddiye alsalar, skor beşten az olmazdı.

Maalesef ligimizin kalitesi oldukça düştü. Dört büyükler olarak anılan takımların dışında iyi futbol oynayan kulüpler, Eyüpspor, Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir. Bunların dışındaki takımların büyük çoğunluğu vasatın altında futbol oynuyorlar. Dolayısıyla bu takımlara puan kaptırmamak çok önemli. Zira Beşiktaş’ın rakipleri bu takımları kolaylıkla geçebilirler. Bu yüzden bugün alınan 3 puanı çok değerli buluyorum.

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Lyon ve Galatasaray Maçları...

Lyon ve Galatasaray Maçları...

Beşiktaş’ın Lyon’a karşı oynayacağı maçın çok zor geçeceği belli. Keşke hoca, Rafa Silva’yı daha erken oyundan alsaydı. Bu önemli maçlar öncesinde, skor üstünlüğünü yakalamışken Immobile’yi de makul bir sürede kenara alıp, yerine Mustafa’yı koyabilirdi.

Hocanın 68. dakikada Semih’i çıkartıp, Al Musrati’yi oyuna almasına da anlam veremedim. Orta sahanın defansif gücünü artırmaya yönelik bir hamle olarak yorumladım. Oysa rakibin orta sahada bir üstünlüğü yoktu. Hocanın, kendi sahasında skoru artırmak yerine skoru koruma çabasını bir taraftar olarak şık bulmuyorum. Yine de önemli iki maç öncesinde hocanın tedirgin olmasını anlayışla karşılıyorum.

Beşiktaş bugün çok parlak bir oyun sergileyemedi. İhtiyacı olanı alacak kadar oynadı. Lyon ve Galatasaray karşısında daha farklı bir anlayışla oynayacaklarından eminim. Uzun maratonlarda bu tür kazanımlarla yetinmek gerekebiliyor.

Son sözümü Semih’e ayırdım; bu çocuğun sahadaki varlığı skorun Beşiktaş lehine değişmesine yetiyor. Semih’in kondisyonu ile, performansı ile komplo teorileri yarayanlar bu maçtan sonra utanmışlar herhalde. Yine oyunun kilidini açan oyuncu Semih’di…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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