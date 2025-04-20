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Beşiktaş'ın Değerleri ve Geleceği

etiket Beşiktaş'ın Değerleri ve Geleceği

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
20.04.2025 - 11:41

Bu sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ı izlemek gerçekten acı verici bir hal aldı. Bu düşüncemin alınan sonuçlarla doğrudan bir ilgisi yok. Sahadaki futbolcuların umursamaz tavırları, Beşiktaş formasının ve armasının ağırlığına yakışmayan davranışları, kısacası mücadele etmemeleri, beni derinden üzüyor.

Göztepe maçı, üçüncülük hedefi için bir çıkış noktası olabilirdi. Ancak kaybedilen iki puan, bu zaten utanç verici hale gelen hedefi daha da zora soktu. Artık Samsunspor ve Eyüpspor’un puan kaybetmelerini bekleyeceğiz; tabii biz kalan maçlarımızı kazanabilirsek!

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Beraberliğe Yatmak Beşiktaş'a Yakışmaz

Beraberliğe Yatmak Beşiktaş'a Yakışmaz

26 Şubat 2025 tarihinde oynanan Antalyaspor maçının ardından teknik direktörümüz Solskjaer hakkında şunları yazmıştım:

“Solskjaer, Beşiktaş’ın temel ilkelerini ve felsefesini özümsemiş; ‘hakkıyla kazanmaktan, sonuna kadar savaşmaktan’ söz ediyor. Bu çok güzel! Ama daha da güzeli, bu ilke ve felsefeyi oyuncuların da benimsemesi için çaba gösteriyor. Oyuncuların bu değerleri kavraması çok önemli. Bu değerleri anlayan oyuncular, taraftarın stadyumdaki beklentilerini ve tepkilerini de daha iyi anlarlar.”

Ancak Göztepe maçının ardından bu yazdıklarım konusunda kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı. Bana göre Solskjaer de henüz Beşiktaş’ın değerlerini tam olarak anlayabilmiş değil. Beşiktaş camiası, Göztepe karşısında beraberliği korumaya yönelik oynanan futbolu asla kabul etmez.

Skor 1-1 iken Tayyip Talha oyuna girdiğinde; “herhalde 3-5-2 sistemine dönmek istiyor, orta sahayı güçlendirip hücum futbolu oynatacak” diye umutlanmıştım. Ancak oyunun akışına baktığımızda bu hamlenin savunmayı güçlendirip skoru koruma amacı taşıdığını gördük. Beşiktaş camiası bu tür hamleleri kolay kolay sindiremez!

Solskjaer ve İsmail Köybaşı Dostluğu

Genellikle Beşiktaş’tan ayrılmış ve bu camiaya saygı duyan futbolcular, Beşiktaş’a gol attıklarında abartılı sevinç gösterilerinde bulunmaz, eski takımlarına karşı saygılı davranırlar.

İsmail Köybaşı ise attığı golü aşırı bir sevinçle kutlamayı tercih etti. Yolu açık olsun. Demek ki Beşiktaş onun için bir anlam taşımıyor. Beşiktaş’a saygısızlık eden, bizim için de sonsuza dek silinir.

Solskjaer’in maç sonunda İsmail’i tebrik etmesi, boynuna sarılıp uzun uzun sohbet etmesi ise hiç yakışmadı. Bu tavır, Beşiktaş’tan kiralık gönderilmiş bir oyuncuya gösterilse, ayakta alkışlanır, İsmail Köybaşı gibi bir futbolcuya değil.  Solskjaer’in bu davranışı, henüz Beşiktaş’ın etik değerlerini tam olarak kavrayamadığını gösteriyor.

Yine de Şans Verilmeli

Yine de Şans Verilmeli

Ancak bu eleştirilerim, Solskjaer’in gönderilmesini istediğim anlamına gelmesin. Her şart altında, kendi kadrosunu kurup kendi futbol anlayışını sahaya yansıtabilmesi için en az bir sezon daha görevde kalmasından yanayım. Gitmesi gerekenler, son üç yılda sekiz teknik direktörün ayrılmasına neden olan futbolculardır.

Eğer gelecek sezon için yepyeni bir takım kurulmazsa, önümüzdeki 2-3 sezonun daha heba olacağı şimdiden bellidir. Mevcut yönetimin bu dönüşümü başarabilecek güce sahip olup olmadığından emin değilim. Çünkü hem mevcut kadroda gönderilmesi gereken 8-9 futbolcu var, hem de kiralık olarak gönderilen oyunculardan bazıları geri dönecek. Bu oyunculara mevcut ücretleri ve bonservis bedelleriyle kulüp bulmak ise oldukça zor.

Allah Beşiktaş’ımızın yardımcısı olsun!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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