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Beşiktaş’ın Başarısızlığının 5 Nedeni

etiket Beşiktaş’ın Başarısızlığının 5 Nedeni

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
04.01.2025 - 10:55

Beşiktaş’ın oynadığı son 10 maçta yalnızca 2 galibiyeti var. Böyle bir istatistik en son ne zaman yaşandı hatırlamıyorum. 

Alanyaspor maçından sonra şöyle yazmıştım: “Beşiktaş’ta yönetim krizi çözülmediği sürece, sahadaki kriz çözülmez. Önümüzdeki olağanüstü seçimli kongrenin de krizi bitireceğini zannetmeyin. Futbolcular da bu seçimin geçici olacağının, Mayıs’ta tekrar seçime gidileceğinin farkındalar.”

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Oynanan futbola bakınca, futbolcuların halen bu kaygılarını atamamış oldukları görülüyor. Takıma baktığımda gördüklerim:

Oynanan futbola bakınca, futbolcuların halen bu kaygılarını atamamış oldukları görülüyor. Takıma baktığımda gördüklerim:

(Görsel Kaynağı: hurriyet.com.tr)

1) Başı boşluk - Otorite boşluğu olduğu gözüküyor. Belli bir taktiğe uygun oynamıyorlar.

2) Zayıflık - Futbolcuları fizik-kondisyonları yetersiz, 65.dakikadan sonra kayboluyorlar.

3) Tükenmişlik - Yenmek, yenilmek çok umurlarında değil.  Hırs ve kazanma isteği yok.

4) Belirsizlik - Yeni bir hoca gelecek olmasından tedirginler.

5) Kaygı - Yeni yönetimin Mayıs’ta tekrar seçime girecek olması, gelecek kaygılarını gidermemiş. Hepsi kendi geleceğini düşünüyor.

Bu tür sorunları olan bir takımın sahada başarılı olması da beklenemez. Nitekim Rizespor karşısında şanslı olan taraf Beşiktaş’tı. Maçın ilk 20 dakikasında Beşiktaş kalesinde 4 net gol pozisyonu gördü. Rizespor’un ikinci yarıda da çok net gol pozisyonları var.  Allahtan kaleci Mert çok iyi günündeydi; imkansız denilebilecek pozisyonlarda rakibe gol şansı vermedi. 

Rizespor’un ofsayt olduğu için sayılmayan iki golü var. Bu goller ofsayt olsa da, rakibe bu pozisyonları vermek utanç verici bir durum.

Rizespor’un takım maliyeti 35 milyon Euro. Bizim Al Musrati ve Muçi’nin maliyetleri 40 milyon Euro’nun üzerinde. Rafa Silva ve İmmobile’nin maliyetleri ise Rizspor’un maliyetinin 1.5 katı fazlası. Bu kadar para harcayıp, düşme hattındaki tüm takımlara puan kaybetmeyi kabul etmek mümkün değil. 

Beşiktaş’ın bir an önce Hoca sorununu çözmesi, futbolculara gelecek güvencesi vermesi gerekir. Artık tek umudumuz Türkiye Kupası. Bundan sonraki hazırlıklar bu kupa için yapılmalı ve gelecek senenin yapılanmasına başlanmalı.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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