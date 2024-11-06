Beşiktaş Gibi Oynayınca Oluyor!

Ancak rakibe de ciddi pozisyonlar vermediler. Maç boyunca rakibe iki kez pozisyon verdiler; 26. dakikada Mert’le karşı karşıya kalan oyuncunun aşırtmasını Mert soğukkanlılıkla engelledi. İkinci pozisyon ise uzatmalarda gol oldu.

Malmö takımı, klasik bir deplasman futbolu oynadı. Topun Beşiktaş’ta kalmasını ve hata yapmasını beklediler. Ancak Beşiktaş takım olarak son derece dikkatliydi. Rakibin bu hataları arayacağının farkındaydılar. Belli ki Hoca bu maça çalışarak ve rakibi analiz ederek hazırlanmış.

Geçtiğimiz maçlarda ciddi hatalar yapan Sevensson neredeyse hatasız oynadı. Çok kritik müdahalelerle rakibin pozisyonlarını başlamadan bitirdi. Masuaku geçen maçın travmasını atlatmıştı; alıştığımız Masuaku sahada idi.

Udoukhai – Paulista ikilisi bu takımın temel direkleri. Paulista’nın takıma geri dönmesi hem defansı toparladı hem de takımın rakip sahaya daha hızlı geçiş yapmasını sağladı. Bu sezon Beşiktaş’ın en iyi transferlerden birisi Paulista.

Rafa bildiğimiz Rafa! Sahada yapılması gereken her şeyi yapıyor. Hem sonuca gidiyor hem de seyir zevkini artırıyor.

J.Mario ve Ndour’un oyundan alınıp, yerlerine Rashica ile Al Musrati’nin girmesiyle Beşiktaş oyuna tamamıyla hakim oldu ve goller de bu değişikliklerden sonra geldi. Uzun zamandır eleştirilerin hedefi olan Muçi ve Semih’in gol atmaları şahsen beni çok mutlu etti. Adım gibi biliyorum, şayet golleri bu çocukların yerine başkaları atsaydı, yine skora göre yazanlar bu çocukları topa tutacaktı.