Beşiktaş Gibi Oynayınca Oluyor!
Beşiktaş Gibi Oynayınca Oluyor!
Tribünlerin dolu olmamasının sebebi Beşiktaş taraftarının takıma küsmesi falan değil. Bu yorumu yapanlar yanılıyorlar. İstanbul trafiğinde, saat 18:30’da stadyuma yetişmek için işten saat en geç 16:00’da çıkılması gerekir. Maçın bu saate alınmasının tek nedeni de yaz saati uygulamasıdır.
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; Kasımpaşa maçındaki ruhsuz takım gitmiş, sezon başındaki hırs geri gelmiş…
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Maça istekli baskılı başlayan Beşiktaş ilk yarıda oyunu rakip sahaya yıkmasına rağmen çok ciddi fırsatlar yaratamadı.
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Semih iyi bir santrafor olduğunu yine herkese gösterdi.
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