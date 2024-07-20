Berfu Yenenler Kelime Oyunu Yaparak Takipçisini Tiye Aldı! 20 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Berfu Yenenler Kelime Oyunu Yaparak Takipçisini Tiye Aldı! 20 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, uçtu!
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Seda Bakan'ı susturmaya çalıştığı görüntüleri olay olan Tuba Büyüküstün, 'sorun yok' dedi.
Alina Boz'dan sahipsiz sokak hayvanı düzenlemesine tepki geldi.
Seren Serengil, Demet Akalın'a sataştı.
Merve Boluğur'dan klasik poz geldi.
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Hadise, konser görüntülerini paylaştı.
Başak Dizer, dolunayı izledi.
Berfu Yenenler, kelime oyunuyla takipçisini tiye aldı.
Afra Saraçoğlu, maça gitti.
Defne Samyeli, güzelliğiyle yine büyüledi.
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Nazlı Sabancı, kayınvalidesinin koleksiyonuyla hazırladığı sofrasını paylaşmaya doyamadı.
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