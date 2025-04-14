Ben Ne Şahane Bir İnsan Tanıdım Böyle: O Bir Tamer Gürsoy
Evet sevgili Onedio.com okuyucularım. Bugün yine şahane bir röportaj okuyacağınızın garantisini verebilirim sizlere. Geçtiğimiz günlerde röportaj için bir araya geldik sevgili Tamer Gürsoy ile. Gitmeden önce bu kadar kendime yakın hissedeceğimi ve bu kadar çok ortak noktamızın olacağını inanın tahmin etmiyordum ama resmen kendimle röportaj yapar gibi hissettim. Buradaki en büyük pay, karşımda gerçekten çok samimi, sıcak, duygularıyla yaşayan ve bunu da en şahanesinden dile getirebilen biri olmasıydı. Sizi, daha fazla bekletmeden, bu keyifli insanla gerçekleştirdiğim keyifli röportajla baş başa bırakıyorum.
-Sevgili Tamer, öncelikle seni tandığıma çok ama çok mutlu oldum. Ben seni şu süredir yaptığımız sohbette epey tanıdım ama haydi bir de Onedio.com okuyucularına anlat kendini lütfen. Tamer Gürsoy kimdir? Hangi aşamalardan geçti ve bugün bizim karşımızda bir sanatçı kimliği ile bulunmakta?
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-Beste yapmanın haricinde müzikle alakalı başka ne gibi çalışmalar var?
-Türkiye’de şu ana kadar şarkı verdiğin kişilerin haricinde, eserlerini seslendirmesini istediğin başka kimler var?
-İşin mutfak tarafından ön tarafına geçmek seni endişelendiriyor mu?
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