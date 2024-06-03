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Belediye Başkanı Gözaltına Alınmıştı: Valilik Açıkladı, O Şehirde 10 Gün Eylem Yasağı Geldi

Belediye Başkanı Gözaltına Alınmıştı: Valilik Açıkladı, O Şehirde 10 Gün Eylem Yasağı Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 10:17

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandı.

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Hakkari Valiliği 10 gün eylem yasağı açıkladı.

Hakkari Valiliği 10 gün eylem yasağı açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alınmıştı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alınmıştı.

Detayları burada.

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığına yer verdiği açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığına yer verdiği açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

'Hakkari ili coğrafi sınırları içinde 3 Haziran saat 08.00'den geçerli 12 Haziran tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır.'

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