Belediye Başkanı Gözaltına Alınmıştı: Valilik Açıkladı, O Şehirde 10 Gün Eylem Yasağı Geldi
Belediye Başkanı Gözaltına Alınmıştı: Valilik Açıkladı, O Şehirde 10 Gün Eylem Yasağı Geldi
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandı.
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Hakkari Valiliği 10 gün eylem yasağı açıkladı.
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alınmıştı.
Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığına yer verdiği açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
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