Belçika’da Öğrencilere Akıllı Telefon Yasağı: Okullara Getiremeyecekler

Akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Belçika’da, küçük çocuklar içinde artan akıllı telefon kullanımı sonrasında okullarda yeni karar alındı. Karara göre; ülkenin Fransızca konuşulan bölgeleri ve başkent Brüksel’de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin akıllı telefonla okula gelmesi yasaklandı.