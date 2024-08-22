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Belçika’da Öğrencilere Akıllı Telefon Yasağı: Okullara Getiremeyecekler

Belçika’da Öğrencilere Akıllı Telefon Yasağı: Okullara Getiremeyecekler

Belçika
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 12:57

Akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Belçika’da, küçük çocuklar içinde artan akıllı telefon kullanımı sonrasında okullarda yeni karar alındı. Karara göre; ülkenin Fransızca konuşulan bölgeleri ve başkent Brüksel’de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin akıllı telefonla okula gelmesi yasaklandı.

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Belçika’da ilkokul ve ortaokulda uygulanacak akıllı telefon yasağının detaylarını Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) paylaştı.

Belçika’da ilkokul ve ortaokulda uygulanacak akıllı telefon yasağının detaylarını Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) paylaştı.

26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim döneminde, Fransızca eğitim veren tüm okullarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri okullara beraberinde akıllı telefon getiremeyecek.

26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim döneminde, Fransızca eğitim veren tüm okullarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri okullara beraberinde akıllı telefon getiremeyecek.

WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.

Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.

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