Belçika’da Öğrencilere Akıllı Telefon Yasağı: Okullara Getiremeyecekler
Belçika’da Öğrencilere Akıllı Telefon Yasağı: Okullara Getiremeyecekler
Akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Belçika’da, küçük çocuklar içinde artan akıllı telefon kullanımı sonrasında okullarda yeni karar alındı. Karara göre; ülkenin Fransızca konuşulan bölgeleri ve başkent Brüksel’de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin akıllı telefonla okula gelmesi yasaklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belçika’da ilkokul ve ortaokulda uygulanacak akıllı telefon yasağının detaylarını Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim döneminde, Fransızca eğitim veren tüm okullarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri okullara beraberinde akıllı telefon getiremeyecek.
WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.
Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın