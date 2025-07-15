Bedeninizin Sinyallerini Dinleyin! Cinsel Sağlığınızla İlgili Önemli Mesajlar Veren 12 Belirti
Vücudumuz her zaman bizimle konuşuyor, yeter ki onu dinlemeyi bilelim! Günlük hayatın koşturmacasında göz ardı ettiğiniz pek çok küçük değişimler yaşıyoruz ve bunlar cinsel sağlığınız hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki, hangi sinyalleri dikkate almanız gerekiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eğer uzun süredir cinsel anlamda isteksiz hissediyorsanız altta yatan sebebi halı altına süpürmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gün içinde veya gece sık sık tuvalete gidiyorsanız bu durumu hafife almamak gerekiyor.
3. Cinsel birliktelik sırasında ya da sonrasında hissettiğiniz ağrılar, bazen göz ardı edilse de aslında ciddi bir sorunun habercisi olabilir.
4. Eğer genital bölgede kaşıntı ve şişlik uzun süredir devam ediyorsa ihmal etmeden doktora görünmekte fayda var.
5. Vajinal veya penil akıntının kıvam, renk veya kokusunda değişiklik fark ettiyseniz bu durum enfeksiyon belirtisi olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ereksiyon problemlerinin arkasında yatan nedenleri kestirip atmayın.
7. Eğer döngünüzde sürekli düzensizlikler yaşıyorsanız kadın hastalıkları uzmanına görünmekte fayda var.
8. Alt karın bölgesinde devam eden ağrılar hafife alınmamalı!
9. Genital bölgedeki kötü kokulu ve aşırı terlemeye dikkat!
10. Ağız ve dudak yaraları en büyük ipuçlarından!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Göğüs hassasiyeti ve şişlik sadece regl dolayısıyla olmaz!
12. Zihinsel sağlık, cinsel sağlığı doğrudan etkiler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın