Bedeninizin Sinyallerini Dinleyin! Cinsel Sağlığınızla İlgili Önemli Mesajlar Veren 12 Belirti

Sertleşme sorunları sadece yaşlanmanın bir sonucu değil. Dolaşım bozuklukları, kalp hastalıkları, diyabet ve stres gibi pek çok faktör sertleşme problemlerine yol açabilir. Eğer bu durum zaman zaman değil de sık sık yaşanıyorsa kalp-damar sağlığınızla ilgili bir sorunun belirtisi olabilir.