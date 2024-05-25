Bebişin 40'ını Çıkaran Vuslateri'nden İsyan Eden Kaya'ya 25 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Bebişin 40'ını Çıkaran Vuslateri'nden İsyan Eden Kaya'ya 25 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, Türkiye'ye döndü. Kızıyla vakit geçirdi.
Özge Özpirinçci, yaşanan tatsızlıkları dolunaya bağladı.
Sinem Kobal, kızının doğum gününü kutladı.
Hazal Kaya isyanlardaydı.
Danla Bilic, klasik Cumartesi aktivitesini gerçekleştirdi.
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Melis Sezen, Cannes pozlarını paylaşmaya doyamadı.
Berfu Yenenler hem şaşırdı hem şaşırttı.
Demet Akalın, verdiği kilolarla dikkat çekti.
Cemal Can Canseven, doğum günü pastalarına doyamadı.
Kerimcan Durmaz da boyunu posunu göstermeye.
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Gonca Vuslateri, bebişinin kırkını çıkardı.
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