Bebekler İçin Güvenli Dış Mekan Aktiviteleri: Park ve Bahçede Eğlenceli Zaman Geçirme Fikirleri
Bebekler İçin Güvenli Dış Mekan Aktiviteleri: Park ve Bahçede Eğlenceli Zaman Geçirme Fikirleri
Bebekler için güvenli dış mekan aktiviteleri, hem onların motor becerilerini geliştirmek hem de doğa ile etkileşimlerini artırmak açısından çok ama çok önemli. İşte evde vakit geçirmekten sıkılmış ebeveynlere bazı önerilerimiz...
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Ufak ufak beraber doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.
Bebek oyunlarına gidebilirsiniz.
Biraz da piknik zamanı!
Baloncuk üflemeyle eğlencenize eğlence katabilirsiniz.
Uçurtma uçurmayan kalmasın.
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