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Bebekler İçin Güvenli Dış Mekan Aktiviteleri: Park ve Bahçede Eğlenceli Zaman Geçirme Fikirleri

etiket Bebekler İçin Güvenli Dış Mekan Aktiviteleri: Park ve Bahçede Eğlenceli Zaman Geçirme Fikirleri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:01

Bebekler için güvenli dış mekan aktiviteleri, hem onların motor becerilerini geliştirmek hem de doğa ile etkileşimlerini artırmak açısından çok ama çok önemli. İşte evde vakit geçirmekten sıkılmış ebeveynlere bazı önerilerimiz...

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Ufak ufak beraber doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.

Ufak ufak beraber doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.

Elbette ki dağ bayır gezin diyemeyiz ama özellikle yakın mesafede ağaç yoğunluğunun çok olduğu yerde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bebeğiniz, etrafındaki doğal ortamı gözlemleyerek görsel ve işitsel uyaranlara maruz kalır.

Bebek oyunlarına gidebilirsiniz.

Bebek oyunlarına gidebilirsiniz.

Birçok parkta bebekler için özel oyun alanları bulunuyor. Bu alanlarda, yaşlarına uygun salıncaklar, küçük kaydıraklar ve tırmanma yapıları gibi ekipmanlar olmakta. Bebeğinizin başından tabii ki ayrılmayacaksınız.

Biraz da piknik zamanı!

Biraz da piknik zamanı!

Parkta veya bahçede bebek dostu bir piknik düzenlemek harika bir fikir olacaktır. Bebeğinizin oturabileceği yumuşak bir battaniye serin ve yanında birkaç oyuncak getirin. Bebekler, farklı yüzeylerde oturmayı ve emeklemeyi severler.

Baloncuk üflemeyle eğlencenize eğlence katabilirsiniz.

Baloncuk üflemeyle eğlencenize eğlence katabilirsiniz.

Çocukken hangimiz oynamadık ki? Beraber açık havada baloncuklar üfleyin. Hem eğlensin hem de becerileri gelişsin. Renkli renkli baloncukları gördükçe yüzlerinden gülümseme eksik olmayacak.

Uçurtma uçurmayan kalmasın.

Uçurtma uçurmayan kalmasın.

El marifetiyle oluşturularak keyifle süslenen uçurtma ve uçurtma oyunları çocukları mutlu etmenin en keyifli yollarından biridir. Uçurtmayı yaparken çocuğunuzla birlikte zaman geçirdiğiniz için, siz de keyif alırsınız. Uçurtma yapımıyla uğraşmak istemezseniz, elbette ki hazır olarak da satın alabilirsiniz. Çocuğunuzla açık havada hareket edip koşarken, rüzgarın tadını çıkarmayı ihmal etmeyin.

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Hazine avına çıkıyoruz.

Hazine avına çıkıyoruz.

Çocukların yaşına göre, en sevdiği oyuncaklardan bazıları seçilir. Hazine olarak belirlenen bu oyuncaklar, ilk bakışta görünemeyecek yerlere saklanır. Çocuğu yönlendirilerek hazineyi kendisinin bulması sağlanır. Okuma yazma bilen çocuklarla oynanıyorsa, bazı yerlere onların okuyabileceği yönergeler, küçük notlar konulur. Yönergelerdeki ipuçları takip edilerek çocuğun hazineye ulaşmasına izin verilir. Başarma duygusunu tadan çocuğun özgüveni daha da gelişir.

Su havuzu eğlencesini deneyebilirsiniz.

Su havuzu eğlencesini deneyebilirsiniz.

Yaz aylarında, parkta veya bahçede küçük bir su havuzunda oyun oynayabilirsiniz. Su oyunları, bebeklerin duyusal gelişimini yükseltir. Su oyuncakları da bu işin hassas noktası.

Renkli çemberlerden destek alabilirsiniz.

Renkli çemberlerden destek alabilirsiniz.

Bahçenize veya parka renkli çemberler yerleştirerek bebeğinizin bu çemberlere emekleyerek ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yaşça daha büyük çocuklar için çok daha eğlenceli bir aktivite olduğunu söyleyebiliriz.

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