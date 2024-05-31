Bebek Bakımıyla İlgili İşinizi Çok Kolaylaştıracak Aşırı Kullanışlı 10 Uygulama

Bebeğiniz doğduğu andan itibaren gelişimini takip etmek için bu uygulama ideal. Bebeğinin fotoğrafını ve adını yükleyerek uygulamayı kişiselleştirebiliyorsunuz. Uygulamada haftalık gelişim kılavuzları bulunuyor. Bu kılavuzlarla bebeğinizin yaşına göre gelişimini görebiliyorsunuz. Zorlu ebeveynlik sürecinde yanınızda olacak Bebek+ uygulaması ile sadece bebeğinizi değil, kendi ağırlığınızı da takip etmeniz mümkün. Ayrıca uygulamanın sağlık bölümü var. Bu bölümde bebeğiniz hastalandığında ateşini, ilaçlarını ve aşılarını takip edebiliyorsunuz.