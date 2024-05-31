Bebek Bakımıyla İlgili İşinizi Çok Kolaylaştıracak Aşırı Kullanışlı 10 Uygulama
Bebek Bakımıyla İlgili İşinizi Çok Kolaylaştıracak Aşırı Kullanışlı 10 Uygulama
Ebeveynlik sürecinde size yardımcı olacak birçok uygulama var. Özellikle yeni doğan bebeklerinizi takip etmek bazen zor olabiliyor. Size önerdiğimiz uygulamalarla bebeğinizi çok daha rahat takip edebileceksiniz. Gelin bu uygulamalara birlikte bakalım...
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1. Elika
2. Bebek+
3. Mucize Bebek
4. Bebek: Emzirme ve Uyku Takibi
5. Bibino Görüntülü Bebek Telsizi
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