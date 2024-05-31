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Bebek Bakımıyla İlgili İşinizi Çok Kolaylaştıracak Aşırı Kullanışlı 10 Uygulama

etiket Bebek Bakımıyla İlgili İşinizi Çok Kolaylaştıracak Aşırı Kullanışlı 10 Uygulama

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 12:01

Ebeveynlik sürecinde size yardımcı olacak birçok uygulama var. Özellikle yeni doğan bebeklerinizi takip etmek bazen zor olabiliyor. Size önerdiğimiz uygulamalarla bebeğinizi çok daha rahat takip edebileceksiniz. Gelin bu uygulamalara birlikte bakalım...

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1. Elika

1. Elika

Bebek bakımı ve takibi uygulamalarından biri olan Elika'yı ebeveynler çok seviyor. Bu uygulama sayesinde bebeğinizin durumunu gün gün takip etmek mümkün! Bebeğinizi takip etmenin dışında uzman tavsiyelerini dinleyebilir ve bebeğiniz için aktiviteler öğrenebilirsiniz. Diğer ebeveynlerle sosyalleşip sizinle aynı sıkıntıları yaşayanlara merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

2. Bebek+

2. Bebek+

Bebeğiniz doğduğu andan itibaren gelişimini takip etmek için bu uygulama ideal. Bebeğinin fotoğrafını ve adını yükleyerek uygulamayı kişiselleştirebiliyorsunuz. Uygulamada haftalık gelişim kılavuzları bulunuyor. Bu kılavuzlarla bebeğinizin yaşına göre gelişimini görebiliyorsunuz. Zorlu ebeveynlik sürecinde yanınızda olacak Bebek+ uygulaması ile sadece bebeğinizi değil, kendi ağırlığınızı da takip etmeniz mümkün. Ayrıca uygulamanın sağlık bölümü var. Bu bölümde bebeğiniz hastalandığında ateşini, ilaçlarını ve aşılarını takip edebiliyorsunuz.

3. Mucize Bebek

3. Mucize Bebek

Bebek takibi yapan bir başka uygulama ise Mucize Bebek. Uygulamada bebeğinizi takip edecek birçok takip aracı var. Bunlardan bazıları; gelişim, beslenme, aktivite, sağlık, albüm, günlük, bebek uyutucu, aşı takvimi. Bebeğinizin adını ve yaşını girdiğinizde ona özel bir sayfa oluşturuluyor ve bu sayede her verisine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca blog sayfasında işinize yarayacak birçok bilgi bulunuyor.

4. Bebek: Emzirme ve Uyku Takibi

4. Bebek: Emzirme ve Uyku Takibi

Yeni doğan bebeklerin emzirme sürecini kolaylaştıran uygulama ile tüm verilerinizi takip edebiliyorsunuz. Emzirme, biberonla besleme, katı gıda verme ve süt sağma işlemlerinin hepsini uygulamaya kaydetmek mümkün. Bunun dışında bebeğinizin uyku süresi, bez değişikliği gibi günlük aktivitelerini de kayıt altına alabiliyorsunuz. Bu uygulamayı kullanarak sadece bir bebeği değil, birden fazla bebeği kaydedebiliyorsunuz.

5. Bibino Görüntülü Bebek Telsizi

5. Bibino Görüntülü Bebek Telsizi

Bebeğinizi her an takip etmek istiyorsanız bebek kamerasına alternatif bu uygulamayı kullanabilirsiniz. İki yönlü ses ve HD video ile bebeğinizi görüp konuşmanıza imkan veren uygulama için tek ihtiyacınız iki akıllı cihaz. Bir cihazı bebeğinizin odasına koyup diğerini yanınıza alıyorsunuz, bu sayede bebeğiniz hep yanınızda oluyor! Bebek telsizi uygulaması bebeğiniz hareket ettiğinde size bildirim gönderiyor.

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6. Baby Daybook

6. Baby Daybook

Baby Daybook, yeni doğan bebekleri izlemek için bir başka uygulama. 20'den fazla aktivite eklemek mümkün. Bu uygulamanın aile senkronizasyon özelliği de var. Bebeğinizi ne kadar emzirdiğinizi, saat kaçta emzirmeye başladığınızı kaydedebildiğiniz uygulamayla hiçbir şeyi sizin takip etmenize gerek yok. Ayrıca bebeğinizin uyku sürelerini de ekleyebiliyorsunuz. Bir başka veri de bebeğinizin büyümesini takip edebileceğiniz büyüme tabloları.

7. Emzirme ve Uyku

7. Emzirme ve Uyku

En basit bebek günlüğüne sahip uygulamayı kullanmak oldukça kolay. Bu uygulama sayesinde bebeğinizin uyku ve uyanma rutinlerini takip edebiliyorsunuz. Buraya bebeğinizin gece veya gündüz uykularını ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede bebeğinizin ne kadar süre uyanık kaldığını görmeniz mümkün. Ayrıca bebeğinizle ilgili birçok ayrıntılı istatistiğe ulaşabiliyorsunuz.

8. Sleepy Baby - White Noise

8. Sleepy Baby - White Noise

Bebeklerin uykuya dalması için rahatlatıcı sesler yardımcı oluyor. Birçok beyaz gürültü arasından bebeğinizi rahatlatan sesleri bulabilirsiniz. Buraya kendi sesinizi de kaydetmeniz mümkün. Bu uygulama bebeğinizin daha çabuk ve kolay uyuması için şart! Bebeğiniz rahat uyudukça siz de rahat edeceksiniz. Yüksek kaliteli sesleri sayesinde bebeğinizi rahatlatan uygulamanın zamanlayıcı özelliği var.

9. Gün Gün Bebek Bakımı Takibi

9. Gün Gün Bebek Bakımı Takibi

Tüm ihtiyaçlarınız için tek uygulama olduğunu iddia eden Gün Gün Bebek Bakımı Takibi uygulaması bebeğinize bakarken çok işinize yarayacak. Bu uygulamadan online sorular sorabilir ve sorulmuş soruları cevaplayabilirsiniz. Anlaşılır grafikleri sayesinde bebeğinizin gelişimini çok yakından takip etmeniz mümkün. Ayrıca ay ay bebeğinizin gelişimini görebiliyorsunuz.

10. Bebek Gelişimi Takibi

10. Bebek Gelişimi Takibi

Tüm ihtiyaçlarınızı tek uygulamada toplayan Bebek Gelişimi Takibi ile bebeğinizi takip etmek çok kolaylaşıyor. Merak ettiğiniz tüm soruları sorup cevabını alabileceğiniz uygulamayı her ebeveyn indirmeli. Bu uygulama sayesinde bebeğinizin ne zaman bezini değiştirdiğinizi, boy ve kilo ölçümlerini ve hatta ateşini takip edebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada aşı ve diş takvimi de bulunuyor.

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