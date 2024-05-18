Bebeğinizin Gaz Çıkarma Konusunda Rahatlamasını Sağlayacak 10 Çözüm

Bu hareket sayesinde bebeğin karnındaki hava kabarcıklarını hareketlendirebilirsiniz. Bebeğin kendisini kasmasının yanı sıra sizin bu hareket ile ona yardımcı olmanız gazın daha rahatça çıkarılmasını sağlar. Böylece etrafa gülücükler saçan bir bebeğiniz olur!