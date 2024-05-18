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Bebeğinizin Gaz Çıkarma Konusunda Rahatlamasını Sağlayacak 10 Çözüm

etiket Bebeğinizin Gaz Çıkarma Konusunda Rahatlamasını Sağlayacak 10 Çözüm

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 12:01

Bebekler beslendikten sonra karında oluşan gazın çıkarılması gerekir. Rahatlayan bebeğimizin ağlamaları azalır, besinleri sindirmesi kolaylaşır. Ayrıca sindirim sorunlarının oluşması engellenir. Bu yüzden bebeklerin düzenli olarak gazının çıkarılması ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir şeydir. Gülen yüzler, rahat uykular bütün bebeklerin hakkı... Gelin birlikte bebekleri gazdan arındırarak nasıl rahatlatabileceğimize bakalım!

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1. Sırt üstü yatırarak bacaklarını karın bölgesine doğru kaldırabilirsiniz.

Bu hareket sayesinde bebeğin karnındaki hava kabarcıklarını hareketlendirebilirsiniz. Bebeğin kendisini kasmasının yanı sıra sizin bu hareket ile ona yardımcı olmanız gazın daha rahatça çıkarılmasını sağlar. Böylece etrafa gülücükler saçan bir bebeğiniz olur!

2. Dik bir şekilde kucağınızda tutarak sırtını ovalayabilirsiniz.

Bebeğinizi kucağınıza alın, başını omzunuza yerleştirin ve elinizle nazikçe sırtında daireler çizin. Ayrıca minik poposuna hafif hafif vurarak da gazın çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.

3. Karın bölgesini ovabilirsiniz.

Yumuşak bir zemine sırt üstü bir şekilde yatırdığınız bebeğinizin karın bölgesini saat yönünde ovabilirsiniz. Karındaki gazları harekete geçirirsiniz ve çıkması için gazları teşvik edersiniz! Eminim bebeğiniz sıcacık ellerinize kendisini bırakarak hemen rahatlar.

4. Sıcak bez kullanabilirsiniz.

Gazı çıkarılmış bebek demek: rahat uyuyan bebek, etrafa gülücükler saçan bebek demektir. Dolayısıyla bebeğinizin düzenli olarak gazını çıkarttığınızdan emin olmalısınız. Gaz çıkarmasına yardımcı olmasına adına bebeğinizin karın bölgesine sıcak bir bez yerleştirebilirsiniz. Kasların gevşemesini sağlayacaktır.

5. Hafif hareketlerle sallayabilirsiniz.

Hemen yemekten sonra olmamasına dikkat ederek bebeğinizi minik hareketlerle sallayabilirsiniz. Böylece içerisinde gazları hareket ettirmiş olursunuz ve bebeğiniz daha kolay bir şekilde onları dışarı çıkarır.

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6. Emzirirken ya da biberon ile beslerken dikkat edin.

Bebeğinizi besler baş kısmının yukarıda olmasına dikkat edin. Ayrıca biberonla beslenen bebeğin hava yutmaması adına anti-kolik biberonlar alınabilir. Biberonun dik tutulmasına ve uç kısmının süt ile dolu olmasına dikkat edin. Böylece bebeğinizi rahatsız hissettirecek gereksiz havalara izin vermemiş olursunuz.

7. Bebeklere özel masaj yöntemleri öğrenebilirsiniz.

Bebeğinizin kaslarının gevşemesi adına masaj teknikleri uygulayabilirsiniz. Tabi bu tekniklerinizin minik insanlara uygun olmasına dikkat edin. Hem sırt hem de karın bölgesine uygulayabileceğiniz bu masajlar sayesinde bebeğinizin kasları gevşer böylece içerisindeki gazları daha raht bir şekilde çıkarabilir.

8. Dengeli ve düzenli beslendiğinden emin olun.

Ek gıdaya geçtiyseniz gaz yapma ihtimali olan besinleri kullanırken dikkatli olun. Bebeğinizin doktoruna danışmadan ek gıdaya besinler eklemeyin. Neyin iyi gelip gelmediğini en iyi bebek doktorları bilmektedir! Beslenme saatlerine de çok dikkat edilmelidir. Ağlayan bebeğinizin tek derdi açlık değildir, sık sık beslenme sonucu oluşan gaz yığını söz konusu olabilir. Bu yüzden beslenme saatlerini düzenlenmesi gerekir.

9. Ortamın sakin ve rahat olmasını sağlayabilirsiniz.

Gürültülü ve kalabalık bir ortamda bebek strese girebilir ve gazı çıkarmakta zorlanabilir. Bebeğin kendini rahat hissettiği, stresten uzak olduğu bir ortamı tercih ederseniz eminim daha kolay bir şekilde gazını çıkaracaktır.

10. Yatış pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.

Bebeğinizi yana doğru dönük ve vücut kısmı hafif yukarıda kalacak şekilde yatırabilirsiniz. Böylece reflüyü engellemiş olur ve bebeğinizin midesini rahat tutmuş olursunuz. Gaz sıkışmalarını önleyen bu pozisyonda güzel bir uyku çeken bebeğiniz tatlı rüyalar ile buluşur.

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