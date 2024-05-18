Bebeğinizin Gaz Çıkarma Konusunda Rahatlamasını Sağlayacak 10 Çözüm
Bebeğinizin Gaz Çıkarma Konusunda Rahatlamasını Sağlayacak 10 Çözüm
Bebekler beslendikten sonra karında oluşan gazın çıkarılması gerekir. Rahatlayan bebeğimizin ağlamaları azalır, besinleri sindirmesi kolaylaşır. Ayrıca sindirim sorunlarının oluşması engellenir. Bu yüzden bebeklerin düzenli olarak gazının çıkarılması ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir şeydir. Gülen yüzler, rahat uykular bütün bebeklerin hakkı... Gelin birlikte bebekleri gazdan arındırarak nasıl rahatlatabileceğimize bakalım!
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1. Sırt üstü yatırarak bacaklarını karın bölgesine doğru kaldırabilirsiniz.
2. Dik bir şekilde kucağınızda tutarak sırtını ovalayabilirsiniz.
3. Karın bölgesini ovabilirsiniz.
4. Sıcak bez kullanabilirsiniz.
5. Hafif hareketlerle sallayabilirsiniz.
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