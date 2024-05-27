Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Bebeğiniz Gelirken Odası da Hazır Olsun: 10 Farklı Bebek Odası Dekorasyon Fikri

etiket Bebeğiniz Gelirken Odası da Hazır Olsun: 10 Farklı Bebek Odası Dekorasyon Fikri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 14:01

Bebeğinizin odası çok güzel olsun istiyorsunuz biliyoruz. Bu yüzden de bazı fikirlerle geldik! İşte bebeğinizin odasının çehresini değiştirebilmeniz için bazı dekorasyon fikirleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Tema bazlı dekorasyonu deneyebilirsiniz.

1. Tema bazlı dekorasyonu deneyebilirsiniz.

Duvarlara sevimli hayvan resimleri veya çıkartmaları yapıştırabilirsiniz. Hayvan figürlü oyuncaklar ve aksesuarlar ekleyerek temayı tamamlarsınız. Yine aynı bu şekilde doğa temalı da yapabilirsiniz.Deniz kabukları, balıklar, deniz yıldızları ve mavinin çeşitli tonları ile deniz altı dünyasını odasına getirebilirsiniz.

2. Odayı doğal bir oyun alanına çevirebilirsiniz.

2. Odayı doğal bir oyun alanına çevirebilirsiniz.

Özellikle çadır gibi bebeğinizin oyun olarak çok seveceği bir aksesuarla odayı bambaşka bir havaya sokarsınız. Bebeğiniz yaş aldıkça odasını çok daha fazla sevecek.

3. Doğal ve organik malzemeleri bol bol kullabilirsiniz.

3. Doğal ve organik malzemeleri bol bol kullabilirsiniz.

Ahşap mobilyalar, organik pamuklu tekstiller ve doğal ışıklandırma kullanarak bebeğiniz için sağlıklı ve doğayla uyumlu bir ortam oluşturabilirsiniz.

4. Hadi biraz da minimalizm diyelim.

4. Hadi biraz da minimalizm diyelim.

Odayı hep doldurmak zorunda değilsiniz. Farklı opsiyonları da denemekte fayda var. Az eşya, sade mobilyalar ve açık renkler kullanarak modern ve ferah bir oda tasarlayabilirsiniz. Gereksiz eşyaları kaldırarak daha geniş ve düzenli bir alan yaratırsınız bunu unutmayın.

5. Çok fonksiyonlu mobilyalardan yararlanabilirsiniz.

5. Çok fonksiyonlu mobilyalardan yararlanabilirsiniz.

Büyüdükçe dönüştürülebilen beşikler, alt değiştirme ünitesi olarak da kullanılabilen dolaplar gibi çok fonksiyonlu mobilyalar seçin. Her türlü yarar sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Pastel renklerin büyüsünü ortama yayın.

6. Pastel renklerin büyüsünü ortama yayın.

Bebek odalarında soft ve pastel tonlar kullanmak huzurlu ve sakin bir atmosfer yaratır. Açık pembe, mavi, mint yeşili ve lavanta tonları tam da bu iş biçilmiş kaftan.

7. Küçük sanatsal dokunuşlar yapabilirsiniz.

7. Küçük sanatsal dokunuşlar yapabilirsiniz.

Duvarlara büyük boyutlu resimler veya el yapımı sanat eserleri asarak odanın karakterini değiştirirsiniz. Bebeğiniz büyüdükçe bu sanat eserleri onun gelişimine katkı sağlarken sizi de baktıkça mutlu etmeye yetecektir.

8. Renkli halılar ve kilimleri saklandıkları yerden çıkartmalı!

8. Renkli halılar ve kilimleri saklandıkları yerden çıkartmalı!

Odaya sıcaklık katacak renkli ve desenli halılar veya kilimler kullanmalısınız. Bu halılar aynı zamanda bebeğinizin oyun alanını da belirleyecek. Hem dekorasyon hem eğlence hem öğrenme bir arada!

9. Aydınlatmanın gücü adına!

9. Aydınlatmanın gücü adına!

Yumuşak ve ayarlanabilir ışık kaynakları kullanarak göz yormayan bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Gece lambaları veya ışıklandırmalı dekoratif unsurlar en büyük yardımcınız olacak.

10. Son olarak tüm bu fikirleri toplayıp bir harika ortaya çıkartabilirsiniz.

10. Son olarak tüm bu fikirleri toplayıp bir harika ortaya çıkartabilirsiniz.

Bebeğiniz kendini güvende ve huzurlu hissetmeli. Sonuçta ortada sevgiyle yapılmış bir oda olacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın