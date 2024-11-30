Bebeğinin İlk Yıllarında Birlikte Yapabileceğiniz 12 Unutulmaz Aktivite
Bebeğinin İlk Yıllarında Birlikte Yapabileceğiniz 12 Unutulmaz Aktivite
Bebeğinizin ilk yılları sihirli anlarla dolu! O minik ellerin büyüdüğünü izlemek kadar keyifli bir şey var mı? İşte tam da bu yüzden her anı değerlendirip birlikte harika aktiviteler yapabileceğiniz bir liste hazırladık. Birbirinden keyifli aktiviteleri hep birlikte keşfedelim.
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1. Parmak boyalarıyla sanat eserleri yapın.
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2. Birlikte kitap okuma saati yapın.
3. Doğayla iç içe vakit geçirin.
4. Banyoda eğlenceli su oyunları yapın.
5. Ayna oyunlarıyla neşelenin.
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6. Evde mini bir kamp başlatın.
7. Bebek masajı ile gülümsemeyi yakalayın.
8. Birlikte bahçecilik yapın.
9. Saklambaç oyunu ile eğlencenin tadını çıkarın.
10. Sesli oyuncaklarla müzik yapın.
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11. Dokular ile keşfe çıkın.
12. Puzzle kitaplarla şekilleri öğrenin.
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