Bebeğinin İlk Yıllarında Birlikte Yapabileceğiniz 12 Unutulmaz Aktivite

Saklambaç bebeğinizin dünyasında keşif ve eğlencenin kapılarını açan harika bir oyun olabilir. Eğer bebeğiniz henüz yürüyemiyorsa onu kucakta tutarak “Saklanıyorum!” diyip çok yakın bir yere saklanabilirsiniz. Onun ardından sizi aramaya başlaması küçük bir yüce keşif gibi olur! Ayrıca bebeğiniz büyüdükçe ve yürümeye başladıkça saklambaç daha da eğlenceli hale gelir. Bebeğiniz gizli yerlerde sizi bulmaya çalışırken hem motor becerilerini geliştirir hem de siz ikiniz de eğlenceli bir bağ kurarsınız.