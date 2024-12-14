Bebeğinin İlk Sözü Ne Olacak?
Bebeğinin İlk Sözü Ne Olacak?
Miniklerin dünyası, hem sürprizlerle dolu hem de bir o kadar sevimli. Peki, senin bebeğinin ilk sözü ne olacak? 'Anne,' 'Baba' ya da bambaşka bir kelime…
Hadi, testi çöz ve öğren!
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1. Bebeğin uyandığında ilk olarak ne yapar?
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2. Evinizde "bıcır bıcır" en çok kim konuşur?
3. Minik yavrun hangi seslere daha çok dikkat kesilir?
4. Bebeğinizin en sevdiği oyun hangisi?
5. Misafirler geldiğinde nasıl tepki veriyor?
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6. Yemek saatlerinde bebeğin nasıl bir tavır sergiliyor?
7. Bebeğinle konuşurken tepkisi nasıl?
8. Bebeğin bir şey istediğinde nasıl bir tepki veriyor?
İlk Sözü Kesin “Anne” Olacak!
“Baba” Diyerek Şov Yapabilir!
Sürpriz Kapıda!
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