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Bebeğinin İlk Sözü Ne Olacak?

etiket Bebeğinin İlk Sözü Ne Olacak?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 16:01

Miniklerin dünyası, hem sürprizlerle dolu hem de bir o kadar sevimli. Peki, senin bebeğinin ilk sözü ne olacak? 'Anne,' 'Baba' ya da bambaşka bir kelime…

 Hadi, testi çöz ve öğren!

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1. Bebeğin uyandığında ilk olarak ne yapar?

2. Evinizde "bıcır bıcır" en çok kim konuşur?

3. Minik yavrun hangi seslere daha çok dikkat kesilir?

4. Bebeğinizin en sevdiği oyun hangisi?

5. Misafirler geldiğinde nasıl tepki veriyor?

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6. Yemek saatlerinde bebeğin nasıl bir tavır sergiliyor?

7. Bebeğinle konuşurken tepkisi nasıl?

8. Bebeğin bir şey istediğinde nasıl bir tepki veriyor?

İlk Sözü Kesin “Anne” Olacak!

Yavrun sana tam anlamıyla hayran! Seni bir gözüyle kaybetse hemen arıyor, sesine ışık hızıyla tepki veriyor. İlk sözü “Anne” olacak gibi görünüyor ve o an geldiğinde kalbin yerinden fırlayacak, bizden söylemesi. Hazır ol, o büyülü kelime yaklaşıyor! 💖

“Baba” Diyerek Şov Yapabilir!

Babanın keyfi yerinde çünkü minik yavrunun gönlünde taht kurmuş gibi! Onun kahkahasına kahkaha katıyor, babasının peşinden ayrılmıyor. İlk kelimesi “Baba” olabilir ama endişelenme, annenin tahtı hiçbir kelimeyle sarsılmaz. 😉

Sürpriz Kapıda!

Senin minik kaşif, gözlemleriyle tam bir araştırmacı! İlk kelimesi “Lamba,” “Mama,” ya da başka tatlı bir sürpriz olabilir. Bazen bu minikler bizi şaşırtmayı çok sever. Şimdiden kameranı hazır tut, çünkü o büyülü anı kaçırmak istemezsin! 😊

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Ecivicivokke
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