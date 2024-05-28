Bebeğinin Büyüdüğünü Görmenin Anne Üzerinde Yarattığı 10 His
Bebeğinin Büyüdüğünü Görmenin Anne Üzerinde Yarattığı 10 His
Bebek sahibi olmak, annenin bambaşka duyguları deneyimlemesini sağlıyor. Bebeğin büyüme sürecinde ise bazen duygular daha karmaşık bir hal alabiliyor. İşte bu süreçte annenin yaşadığı hisleri bu içerikte derledik 👇
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1. Bir annenin yaşayacağı en güzel duygulardan biri; gurur!
2. E bazen de şaşkınlık yaratabilir.
3. Büyüme sürecine tanık olmak annelerin her daim mutlu olmasını sağlar.
4. Büyüme süreci, annelerin zaman zaman telaşlı hissetmesine de sebep olabilir.
5. Anneler bu süreçte zaman zaman melankolik hislere kapılabilirler.
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