Bebeğinin Büyüdüğünü Görmenin Anne Üzerinde Yarattığı 10 His

Bebeğini büyütmek bir annenin tüm süre boyunca endişeli olması demektir. 'Başına bir şey gelecek mi? Mutlu mu? Ona istediği hayatı sunabilecek miyim?' gibi sorular, bu süreç boyunca annenin aklını kurcalar ve bazı durumlarda da telaş yapmasına sebep olabilir.