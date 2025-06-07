Bebeği İçin En İyisini İsteyen Anne Babalara Özel 10 Tavsiyemiz
Şunu en başta söyleyelim: Bebek büyütmek öyle Instagram’daki gibi pofuduk battaniyeler, sabah güneşi ve huzurlu uykularla dolu bir tablo değil. Uykusuzluk, panik, 'Şimdi bu normal mi?' diye internete bakmalar, her şeyin en doğrusunu bulmaya çalışmak… Bunlar çok tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz.
Bu yüzden anne ve babalara bebeği için güzide tavsiyelerimiz olacak. 👼
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1. Bazı günler bebek ağlar, sonra siz de ağlarsınız. Normaldir.
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2. Bebek bakımı ile ilgili her şeyi ama her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Neden mi? 👇
3. Bebeğiniz kadar birbirinize de dikkat edin.
4. "Diğer anne ve babalar nasıl hallediyorlar ya?" sorusunu inanın bütün ebeveynler soruyor...
5. Yardım istemek sorumluluk devretmek değildir. Aksine yapabileceğiniz en sağlıklı şeylerden biridir.
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6. "Bebeği kucağına alırsan hep alışır." efsanesine kulak vermeyin.
7. Bebeğinizin doktorunu iyi seçin ve gerisini biraz da ona bırakın.
8. Annelerin doğumdan sonra eski hayatını özlemesi kaçınılmaz olur ama bunu hiçbir zaman garipsememek gerekir.
9. Bazı bebekler gerçekten zor olabilir ama bu gözünüzü korkutmasın.
10. Son olarak şunu söyleyelim, yanlış yapma hakkınızın olduğunu unutmayın.
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