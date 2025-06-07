Bebeği İçin En İyisini İsteyen Anne Babalara Özel 10 Tavsiyemiz

Şunu en başta söyleyelim: Bebek büyütmek öyle Instagram’daki gibi pofuduk battaniyeler, sabah güneşi ve huzurlu uykularla dolu bir tablo değil. Uykusuzluk, panik, 'Şimdi bu normal mi?' diye internete bakmalar, her şeyin en doğrusunu bulmaya çalışmak… Bunlar çok tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz.

Bu yüzden anne ve babalara bebeği için güzide tavsiyelerimiz olacak. 👼