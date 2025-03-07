Bazı TikTok Fenomenleri Kendisine Hakaret Ettirerek mi Geçiniyor?

Sosyal medya delinin de velinin de bulunduğu bir ortam. Özellikle TikTok'taki bazı içerik üreticileri hal ve hareketleriyle başkası adına utanmak hissini yaşatsa da bir şekilde dikkat çekip gündeme gelebiliyor. Kaan Özdil isimli hükümet ve Erdoğan'a yakın olduğunu her fırsatta belirten internet şahsiyeti ise ülkemizdeki açlık sınırıyla bir videosunda dalga geçmeye çalıştı. Ancak pek çok kişinin iddiasına göre diğer pek çok kişi gibi o da açtığı hakaret davalarının tazminatlarıyla geçinenlerden.