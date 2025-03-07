Bazı TikTok Fenomenleri Kendisine Hakaret Ettirerek mi Geçiniyor?
Bazı TikTok Fenomenleri Kendisine Hakaret Ettirerek mi Geçiniyor?
Sosyal medya delinin de velinin de bulunduğu bir ortam. Özellikle TikTok'taki bazı içerik üreticileri hal ve hareketleriyle başkası adına utanmak hissini yaşatsa da bir şekilde dikkat çekip gündeme gelebiliyor. Kaan Özdil isimli hükümet ve Erdoğan'a yakın olduğunu her fırsatta belirten internet şahsiyeti ise ülkemizdeki açlık sınırıyla bir videosunda dalga geçmeye çalıştı. Ancak pek çok kişinin iddiasına göre diğer pek çok kişi gibi o da açtığı hakaret davalarının tazminatlarıyla geçinenlerden.
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Kaan Özdil ara sıra gündeme düşüyor. Yaptığı videoların gerçek mi parodi mi olduğu da tartışılabiliyor.
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Son videosunda ise ülkemizin can yakıcı sorunlarından açlık sınırına değindi.
Birçok kişi durumu utanç verici buldu.
Ancak yazılanlardan anlaşılıyor ki kendisi bunu geçim kaynağı olarak yapıyor.
Hatta komedyen ve oyuncu Mahsun Karaca da sövdü mü sövmedi mi bilemeyiz ama fiyat vererek uyardı.
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Bunun için ayrı avukatları olduğunu iddia eden de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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