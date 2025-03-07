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Bazı TikTok Fenomenleri Kendisine Hakaret Ettirerek mi Geçiniyor?

Bazı TikTok Fenomenleri Kendisine Hakaret Ettirerek mi Geçiniyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.03.2025 - 15:00

Sosyal medya delinin de velinin de bulunduğu bir ortam. Özellikle TikTok'taki bazı içerik üreticileri hal ve hareketleriyle başkası adına utanmak hissini yaşatsa da bir şekilde dikkat çekip gündeme gelebiliyor. Kaan Özdil isimli hükümet ve Erdoğan'a yakın olduğunu her fırsatta belirten internet şahsiyeti ise ülkemizdeki açlık sınırıyla bir videosunda dalga geçmeye çalıştı. Ancak pek çok kişinin iddiasına göre diğer pek çok kişi gibi o da açtığı hakaret davalarının tazminatlarıyla geçinenlerden.

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Kaan Özdil ara sıra gündeme düşüyor. Yaptığı videoların gerçek mi parodi mi olduğu da tartışılabiliyor.

Kaan Özdil ara sıra gündeme düşüyor. Yaptığı videoların gerçek mi parodi mi olduğu da tartışılabiliyor.

Son videosunda ise ülkemizin can yakıcı sorunlarından açlık sınırına değindi.

Birçok kişi durumu utanç verici buldu.

Birçok kişi durumu utanç verici buldu.
twitter.com

Ancak yazılanlardan anlaşılıyor ki kendisi bunu geçim kaynağı olarak yapıyor.

Ancak yazılanlardan anlaşılıyor ki kendisi bunu geçim kaynağı olarak yapıyor.
twitter.com

Hatta komedyen ve oyuncu Mahsun Karaca da sövdü mü sövmedi mi bilemeyiz ama fiyat vererek uyardı.

Hatta komedyen ve oyuncu Mahsun Karaca da sövdü mü sövmedi mi bilemeyiz ama fiyat vererek uyardı.
twitter.com
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Bunun için ayrı avukatları olduğunu iddia eden de var.

Bunun için ayrı avukatları olduğunu iddia eden de var.
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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