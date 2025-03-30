Bayramda Marketler Açık mı? A101, Bim, Şok ve Migros Bayram Açılış, Kapanış Saatleri
Bayramda Marketler Açık mı? A101, Bim, Şok ve Migros Bayram Açılış, Kapanış Saatleri
İslam alemi, 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'na kavuştu. Ramazan Bayramı'nda binlerce kişi sevdiklerini ziyaret edecek, misafirlerini ağırlayacak. Bu durumda öne çıkan sorulardan birisi de 'Bayramda marketler kapalı mı?' oluyor. Ramazan Bayramı, kamu çalışanları için 9 günlük tatil ilan edildi. Özel sektörde çalışanlar ise genellikle bayramın 3 gününde tatil yapacak.
Peki Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı?
İşte A101, Şok, Bim ve Migros çalışma saatleri...
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Ramazan Bayramı'nda Marketler Açık mı?
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A101, Şok, Bim ve Migros Bayram Çalışma Saatleri
Ramazan Bayramı'nda Nereler Kapalı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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