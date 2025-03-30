Bayramda Marketler Açık mı? A101, Bim, Şok ve Migros Bayram Açılış, Kapanış Saatleri

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. Bayramda tatil nedeniyle birçok özel işletmenin kapalı olacağı görüldü. Marketler ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen yerler oldu. Arefe Günü'nde birçok zincir market, her zamanki çalışma saatlerini sürdürdü.

Bayramda marketler açık olacak. Zincir marketlerin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması, 2. ve 3. günü ise açık olması bekleniyor.