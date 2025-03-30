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Bayramda Marketler Açık mı? A101, Bim, Şok ve Migros Bayram Açılış, Kapanış Saatleri

Bayramda Marketler Açık mı? A101, Bim, Şok ve Migros Bayram Açılış, Kapanış Saatleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 11:36

İslam alemi, 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'na kavuştu. Ramazan Bayramı'nda binlerce kişi sevdiklerini ziyaret edecek, misafirlerini ağırlayacak. Bu durumda öne çıkan sorulardan birisi de 'Bayramda marketler kapalı mı?' oluyor. Ramazan Bayramı, kamu çalışanları için 9 günlük tatil ilan edildi. Özel sektörde çalışanlar ise genellikle bayramın 3 gününde tatil yapacak. 

Peki Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı?

İşte A101, Şok, Bim ve Migros çalışma saatleri...

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Ramazan Bayramı'nda Marketler Açık mı?

Ramazan Bayramı'nda Marketler Açık mı?

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. Bayramda tatil nedeniyle birçok özel işletmenin kapalı olacağı görüldü. Marketler ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen yerler oldu. Arefe Günü'nde birçok zincir market, her zamanki çalışma saatlerini sürdürdü.

Bayramda marketler açık olacak. Zincir marketlerin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması, 2. ve 3. günü ise açık olması bekleniyor.

A101, Şok, Bim ve Migros Bayram Çalışma Saatleri

A101, Şok, Bim ve Migros Bayram Çalışma Saatleri

A101, Şok, Bim ve Migros bayramda normal çalışma saatleriyle çalışacak. Bayramın ilk günü kapalı olan marketlerin, bayramın 2. ve 3. günü ise normal çalışma saatleriyle çalışması bekleniyor. 

Bayramda zincir marketlerin çoğu 09.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ramazan Bayramı'nda Nereler Kapalı?

Ramazan Bayramı'nda Nereler Kapalı?

Arefe günü Cumartesi gününe denk geldiği için kamu kurumları kapalıydı. 9 günlük bayram tatili ise kamu kurumları için ilan edildi. Buna göre, resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler açık olacak. Bayramda, kargo firmaları, PTT, bankalar, belediyeler, muhtarlıklar kapalı olacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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