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Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Metro, Metrobüs ve Otobüs Ücretsiz mi?

Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Metro, Metrobüs ve Otobüs Ücretsiz mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 08:38

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. Tüm İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği bayram, üç gün sürecek. Bayram sürecinde ziyaretler yapılacak, vatandaşlarımız otoyolları ve toplu taşıma araçlarını kullanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyolların ve köprülerin bayram boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Gözler ise özellikle byükşehirlerdeki toplu taşımalara çevrildi. 

Peki Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüsler kaç gün ücretsiz?

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Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. Bayram, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayramda 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlar toplamda 9 gün tatil yapacak. Bayramda birçok kişi, ziyaretlerini gerçekleştirmek için yollarda olacak.

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Marmaray, Başkentray,, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.

İBB de toplu taşımanın kişiselleştirilmiş İstanbul kart sahiplerine ücretsiz olacağını açıkladı. Bu karar göre, İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi İBB'ye bağlı toplu taşımalar ücretsiz olacak.

Bayramda Otobüs, Metro, Metrobüs Kaç Gün Ücretsiz?

Bayramda Otobüs, Metro, Metrobüs Kaç Gün Ücretsiz?

İBB'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz olacak. 30-31 Mart ile 1 Nisan günleri kapsayan Ramazan Bayramı'nda otobüsler, metrolar ücretsiz olacak.

Gerektiği durumlarda, ek otobüs, metrobüs ve Şehir Hatları seferleri de düzenlenecek.

Bayramda Toplu Taşıma Saat Kaça Kadar?

Ramazan Bayramı'nda metro seferleri Cumartesi günü tarifesine göre yapılacak. Metro seferleri, bayram boyunca 06.00 - 00.00 saatleri arasında yapılacak.

İzmir ve Ankara Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

İzmir ve Ankara Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Ankara'da Ramazan Bayramı süresince otobüsler, metro ve ANKARAY ücretsiz olarak hizmet verecek.

İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN da Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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