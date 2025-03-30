Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Metro, Metrobüs ve Otobüs Ücretsiz mi?
Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul'da Metro, Metrobüs ve Otobüs Ücretsiz mi?
Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. Tüm İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği bayram, üç gün sürecek. Bayram sürecinde ziyaretler yapılacak, vatandaşlarımız otoyolları ve toplu taşıma araçlarını kullanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyolların ve köprülerin bayram boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Gözler ise özellikle byükşehirlerdeki toplu taşımalara çevrildi.
Peki Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüsler kaç gün ücretsiz?
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Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
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Bayramda Otobüs, Metro, Metrobüs Kaç Gün Ücretsiz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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