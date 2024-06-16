Bayram Tatilinin İlk Günündeki Acı Bilanço: 852 Trafik Kazasında 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yollarda da hareketlilik yaşanıyor. Tüm uyarılara rağmen dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar daha ilk günde can kayıplarına yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin ilk günündeki acı bilançoyu paylaştı.