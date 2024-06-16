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Bayram Tatilinin İlk Günündeki Acı Bilanço: 852 Trafik Kazasında 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

Bayram Tatilinin İlk Günündeki Acı Bilanço: 852 Trafik Kazasında 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 10:53

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yollarda da hareketlilik yaşanıyor. Tüm uyarılara rağmen dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar daha ilk günde can kayıplarına yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin ilk günündeki acı bilançoyu paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

X üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, tatilin ilk gününde 407 bin 731 aracın denetlendiğini; 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını duyurdu.

X üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, tatilin ilk gününde 407 bin 731 aracın denetlendiğini; 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Tatil için yolculuk yapacak sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulundu.

Tatil için yolculuk yapacak sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulundu.

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