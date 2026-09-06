Bayrak Bilgisine Güvenenlere: Bu Bayrak Gerçek mi Sahte mi?

Bayrak Detaylarında Kaybolmaya ve Gerçeği Bulmaya Hazır Mısın? 🚩🔍

Dünya bayraklarını ne kadar iyi bildiğini düşünüyorsun? Dikkatli ol, çünkü bu oyunda işler göründüğü gibi değil! Bazı bayrakların renkleri, sembolleri ve ince detayları üzerinde küçük ama yanıltıcı değişiklikler yaptık. Peki sen gerçek bayrak ile sahtesini ayırt edebilecek kadar keskin bir göz yapısına sahip misin?

Karşına çıkan bayrakları dikkatle incele, yapılan hileleri yakala ve doğru kararı ver! Her doğru tahminde bayrak bilgisini kanıtla, yüksek skora ulaş ve bayrak uzmanı olduğunu herkese göster. 🚀