Başarılı Türk DJ Mahmut Orhan Dünyaca Ünlü Coachella Festivalinde Sahne Alacak İlk Türk Olmayı Başardı!
Başarılı Türk DJ Mahmut Orhan Dünyaca Ünlü Coachella Festivalinde Sahne Alacak İlk Türk Olmayı Başardı!
Mahmut Orhan dünyaca ünlü Coachella festivalinde sahne almayı başaran ilk Türk sanatçı oldu. Başarılı DJ birçok dünya starının yer aldığı festivalde kendi müziğiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Detaylar içeriğimizde👇
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Coachella festivali her sene kimin sahne alacağını merakla beklediğimiz, biletleri en hızlı tükenen festivallerden biri.
Çölde gerçekleştirilen ve oldukça büyük bir organizasyon olan Coachella'ya her sene dünyaca ünlü birçok isim katılıyor.
2024 yılının Nisan ayında yapılacak Coachella Festivaline katılacak isimler Lana Del Rey, Doja Cat ve Tyler The Creator olacak.
Listenin tamamı açıklandığında dikkat çeken isimlerden biri de Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan oldu.
Şarkıları ile dünyanın dört bir yanından dinleyicisi kitlesi kazanmış Türkiye'nin başarılı DJ'i Mahmut Orhan "Feel" ve "6 Days" gibi şarkılarıyla ünlü olmuş bir isim.
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Şarkılarıyla birçok ülkede aylarca ilk 10'un içinde yer alan Orhan, 417 milyon dinlenmeye ulaşmış parçaları ile festivalde sesini daha büyük kitlelere ulaştıracak ve kendini bir kez daha kanıtlayacak.
Orhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Yarın çocuklarıma anlatacağım bir hayalim daha gerçekleşiyor.Bunu da ilk sizlerle paylaşmak istedim" diyerek heyecanını hayranlarıyla paylaştı.
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