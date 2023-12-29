Başarılı Bir Şef Olman İçin Hangi Engeli Aşmalısın?

Senin engelin aslında engelsizlik. Biraz karışık oldu farkındayız :) Şöyle anlatalım: Sen zorlukların üstüne gidip çözmek yerine onlardan kaçıyorsun. Bir süre rahatlayıp görmezden gelsen de o problemler daha sonrasında daha büyük sorunlar olarak karşına çıkıyor. Bu yüzden engellerden ve problemlerden kaçmamalı, çözüp yoluna daha güçlü devam etmelisin.