Başarılı Bir Şef Olman İçin Hangi Engeli Aşmalısın?
Başarılı Bir Şef Olman İçin Hangi Engeli Aşmalısın?
Başarılı bir şef olmak mı istiyorsun? Peki hangi yollardan geçmeli, hangi engelleri aşmalısın?
Öğrenmek için haydi teste!
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1. Öncelikle şunu öğrenelim. Yemek konusunda eğitimin var mı?
2. Gerçekten büyük bir şef olmak istiyor musun?
3. Peki yaparken en çok keyif aldığın yemek türü?
4. Yemek yapmak senin için nedir?
5. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?
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6. Nerede şef olmak isterdin?
7. Son olarak Türk mutfağı dışında favori mutfağın neresi?
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