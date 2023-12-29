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Başarılı Bir Şef Olman İçin Hangi Engeli Aşmalısın?

etiket Başarılı Bir Şef Olman İçin Hangi Engeli Aşmalısın?

godot
godot - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 17:01

Başarılı bir şef olmak mı istiyorsun? Peki hangi yollardan geçmeli, hangi engelleri aşmalısın? 

Öğrenmek için haydi teste!

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1. Öncelikle şunu öğrenelim. Yemek konusunda eğitimin var mı?

2. Gerçekten büyük bir şef olmak istiyor musun?

3. Peki yaparken en çok keyif aldığın yemek türü?

4. Yemek yapmak senin için nedir?

5. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?

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6. Nerede şef olmak isterdin?

7. Son olarak Türk mutfağı dışında favori mutfağın neresi?

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Eleştirileri dikkate almalısın.

Eleştiriyi bir engel olarak görüyor olabilirsin. Ama seni geliştirecek, daha iyi bir şef olmanı sağlayacak olan tek şey eleştiri. İyi yaptığın işlerden öğreneceğin hiçbir şey yok. Bütün olay zayıf yönlerini öğrenip eleştirilerini dikkate alıp kendini geliştirmelisin.

Zorluklardan kaçmamalısın.

Senin engelin aslında engelsizlik. Biraz karışık oldu farkındayız :) Şöyle anlatalım: Sen zorlukların üstüne gidip çözmek yerine onlardan kaçıyorsun. Bir süre rahatlayıp görmezden gelsen de o problemler daha sonrasında daha büyük sorunlar olarak karşına çıkıyor. Bu yüzden engellerden ve problemlerden kaçmamalı, çözüp yoluna daha güçlü devam etmelisin.

Tembellikten kurtul

Sen biraz çabuk yoruluyor gibisin. Motivasyonunu kaybediyorsun zaman zaman. Senin karşına çıkabilecek tek engel üşengeçlik olabilir. O gün geldiğinde motivasyonunu korumalı ve tembelliği mutlaka aşmalısın.

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