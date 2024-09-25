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Banyoda Düzeni Sağlamak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol

etiket Banyoda Düzeni Sağlamak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 16:01

Banyonun büyüklüğü ne olursa olsun, her zaman düzenli olması önemlidir. Düzenli görünmesiyle birlikte temiz ve ferah bir görüntü de beraberinde geliyor. Basit banyo düzenleme ipuçlarımızla işlevsel ve düzenli bir alan yaratabilirsin!

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1. Alan tasarrufu: Duvarları verimli bir şekilde değerlendirebilirsin.

1. Alan tasarrufu: Duvarları verimli bir şekilde değerlendirebilirsin.

Boş duvarlar, aslında gizli depolama alanlarıdır. Şık duvar rafları veya asma dolaplarla hem dekoratif bir görüntü yakalayabilir hem de ekstra alan kazanabilirsin. Böylece neyin nerede olduğunu daha kolay bir şekilde görebilirsin.

2. Kaçakları yakalama vakti: Metal eşyalar için manyetik şeritler kullanabilirsin.

2. Kaçakları yakalama vakti: Metal eşyalar için manyetik şeritler kullanabilirsin.
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Tırnak makası, cımbız ve özellikle tel toka gibi küçük metal eşyalar hep kaybolur. Manyetik bir şerit sayesinde bu minik kaçakları yakalayabilirsin. Çekmecelerdeki karmaşayı önlemenin en kolay yollarından biri!

3. Alan tasarrufu demişken: Kapı arkasına askılık monte edebilirsin.

3. Alan tasarrufu demişken: Kapı arkasına askılık monte edebilirsin.

Bornozlar, havlular derken askılar yetmez olduysa kapı arkası askıları imdadına yetişir. Üstelik yer kaplamazlar ve alanını işgal etmezler. Böylelikle rahat rahat banyo keyfini çıkarabilirsin! 🫧

4. Temiz bir görüntü: Hijyen ürünleri için şeffaf kavanozlar kullanabilirsin.

4. Temiz bir görüntü: Hijyen ürünleri için şeffaf kavanozlar kullanabilirsin.

Pamuk, kulak çubuğu gibi malzemeleri şeffaf kavanozlarda saklayarak hem düzenli bir görüntü oluşturabilir hem de neyin nerede olduğunu kolayca bulabilirsin. Yani bir taşla iki kuş!

5. Kategorize etmek iyidir: Benzer ürünler için farklı büyüklükteki sepetler kullanabilirsin.

5. Kategorize etmek iyidir: Benzer ürünler için farklı büyüklükteki sepetler kullanabilirsin.

Benzer ürünleri sepetlerde toplamak işini oldukça kolaylaştıracak bir fikir. Saç bakım ürünleri bir sepette, cilt bakım ürünleri diğerinde olsun. Aynı zamanda sana dekorasyon için de fikir vermiş olduk, bilesin! 😅

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6. İkisi bir arada: Aynalı dolaplar kullanabilirsin.

6. İkisi bir arada: Aynalı dolaplar kullanabilirsin.

Hem ayna hem dolap bir arada olsun diyorsan, aynalı banyo dolapları tam sana göre. İki fonksiyonu tek bir üründe birleştirebilirsin. Böylece alan tasarrufu yaparken banyona modern bir hava katabilirsin.

7. Her şey elinin altında: Çekmece düzenleyici ile karmaşıklığı ortadan kaldırabilirsin.

7. Her şey elinin altında: Çekmece düzenleyici ile karmaşıklığı ortadan kaldırabilirsin.

Çekmecelerindeki kaosu önlemek için bölmeli düzenleyiciler kullan. Artık hangi eşyanın hangi çekmecede olduğunu aramak için harcayacağın süre epey bir kısalacak. Her şeyin yerli yerinde olması hazırlık sürecini gözle görülür derecede hızlandırır ne de olsa.

8. Bir köşede dursun: Köşe rafları kullanabilirsin.

8. Bir köşede dursun: Köşe rafları kullanabilirsin.

Banyonun köşeleri genellikle boş kalır. Köşe raflarıyla bu alanları değerlendirerek ekstra depolama alanı yaratabilirsin. Üstelik dekoratif objelerle süsleyerek banyona şıklık katabilirsin.

9. Zaman kazandırır: Farklı renkteki kıyafetler için çift sepet kullanabilirsin.

9. Zaman kazandırır: Farklı renkteki kıyafetler için çift sepet kullanabilirsin.

Çamaşır yıkayacağın zaman kirli sepetinden beyazları, renklileri ve siyahları ayıklamak epey bir zahmetli. Ayıklarken tüm kıyafetlerin etrafa dağılması da cabası... Bu dağınıklığın önüne geçmek için çift bölmeli sepetler kullanabilirsin.

10. Erişmesi çok kolay: Tuvaletin üstüne dekoratif raflar ekleyebilirsin.

10. Erişmesi çok kolay: Tuvaletin üstüne dekoratif raflar ekleyebilirsin.

Tuvalet kağıdı bittiğinde kapıyı hafif açıp 'Tuvalet kağıdı bittiiii!' diye bağırmamak için bu yöntemi kullanabilirsin. 😅 İhtiyacın olan ürünleri bu raflara yerleştirerek hem zaman hem de alan kazanırsın.

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