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Balkonlarda Eski CD'leri Sallandıranların Bakın Nasıl Bir Amacı Varmış

Balkonlarda Eski CD'leri Sallandıranların Bakın Nasıl Bir Amacı Varmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 11:16
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Bazı balkonlarda misinaya dizilmiş eski CD'lerin sallandığını görmüşsünüzdür. Amaç, güvercinlere zarar vermeden onları balkondan uzak tutmak. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Rüzgârda dönen CD'lerin yansıttığı ışık güvercinleri ürkütüyor.

Rüzgârda dönen CD'lerin yansıttığı ışık güvercinleri ürkütüyor.

Bunun için CD'ler bir misinaya dizilip balkona asılıyor. Hareket eden parlak yüzeyler işini yaparsa güvercinler korkup uçup gidiyor. Aynı mantıkla uzun şeritler halinde kesilen alüminyum folyo ya da saksıya dikilen bir çubuğun ucundaki cam veya plastik parlak toplar da kullanılabiliyor.

Birbirine çarpan diskler, çıkardıkları sesle de kuşları uzaklaştırıyor.

Birbirine çarpan diskler, çıkardıkları sesle de kuşları uzaklaştırıyor.

Kuşlar da pek çok canlı gibi belli seslere zamanla alışıp onları önemsemiyor. Bu yüzden birkaç CD'yi rüzgârda düzensiz aralıklarla birbirine çarpacak şekilde asmak işe yarıyor. Hareket de en az ses kadar önemli. Hiç kıpırdamayan plastik baykuşlar bir süre sonra etkisini yitiriyor, çünkü kuşlar onlardan korkmayı bırakıyor.

Kuşlar alıştığı için CD'lerin yerini ara sıra değiştirmek gerekiyor.

Kuşlar alıştığı için CD'lerin yerini ara sıra değiştirmek gerekiyor.

Güvercinler zeki ve korkusuz kuşlar olarak biliniyor; görsel yöntemler bu yüzden yalnızca kısa süre işe yarıyor. Yer değiştiren kovucular ise kuşların kafasını karıştırıyor. Evde bir kedi ya da köpek varsa güvercinler balkondan uzak durmayı tercih ediyor. Kuşları yaralayabilecek sert yöntemler ise ne haklı görülüyor ne de buna izin veriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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