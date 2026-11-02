Balkonlarda Eski CD'leri Sallandıranların Bakın Nasıl Bir Amacı Varmış

Kuşlar da pek çok canlı gibi belli seslere zamanla alışıp onları önemsemiyor. Bu yüzden birkaç CD'yi rüzgârda düzensiz aralıklarla birbirine çarpacak şekilde asmak işe yarıyor. Hareket de en az ses kadar önemli. Hiç kıpırdamayan plastik baykuşlar bir süre sonra etkisini yitiriyor, çünkü kuşlar onlardan korkmayı bırakıyor.