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Balkanları Gezerken Hakkını Vermek İstiyorsanız Bu 12 Deneyimi Yaşamalısınız

etiket Balkanları Gezerken Hakkını Vermek İstiyorsanız Bu 12 Deneyimi Yaşamalısınız

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 12:28

Kültürü, doğası, tarihi ve mutfağı ile zengin bir bölge olan Balkanlar'a gidiyoruz! Balkanlar'ı gezerken dolu dolu bir deneyim yaşamak istiyorsanız mutlaka deneyimlemeniz gereken şeyler var. Gelin hep beraber bu deneyimlerin neler olduğuna bakalım!

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1. Ohrid Gölü'nde ruhunuzu dinlendirin.

1. Ohrid Gölü'nde ruhunuzu dinlendirin.

Makedonya'nın incisi olarak anılan Ohrid'e giderek büyüleyici manzaraya kendinizi bırakabilirsiniz. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan bu gölde hem yüzebilir hem de tekne turu yapabilirsiniz. Ayrıca gölün kenarındaki tarihi kiliseleri keşfedebilirsiniz.

2. Mostar Köprüsü'nde unutulmaz bir an yaşayın.

2. Mostar Köprüsü'nde unutulmaz bir an yaşayın.

Tarihi bir yapı olması nedeni ile insanı zamanda yolculuğa çıkaran bu köprüde unutulmaz bir an yaşamalısınız. Peki, unutulmaz anı nasıl yaşayacaksınız? Dalgıçların köprüden Neretva Nehri'ne nasıl atladıklarını izleyebilirsiniz! Ayrıca köprünün etrafındaki geleneksel pazarları gezebilir ve yerel lezzetleri tadabilirsiniz.

3. Meşhur yerlerde burek ve ajvar tadın.

3. Meşhur yerlerde burek ve ajvar tadın.

Balkan mutfağının ikonik lezzetlerinden burek ve ajvar ikilisini kesinlikle tatmalısınız! Kahvaltıda burek yanına biber sosu harika olur. Tüm Balkan ülkelerinde bulabileceğiniz bu lezzeti kaçırmayın derim.

4. Belgrad'da gece hayatının tadını çıkarın.

4. Belgrad'da gece hayatının tadını çıkarın.

Tuna ve Sava nehirlerinin birleşiminde yer alan hareketli şehir Belgrad'a uğramalısınız. Gündüzleri Knez Mihailoca Caddesi'nde bulunan kültürel ve tarihi yapıları keşfedebilirsiniz. Geceleri ise nehir kenarlarındaki yüzen kulüplere giderek kendinizi eğlencenin kollarına bırakabilirsiniz.

5. Plitvice Gölleri'ne giderek masalda gibi hissedin.

5. Plitvice Gölleri'ne giderek masalda gibi hissedin.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Plitvice Gölleri, 16 büyüleyici gölü kapsar! Ayrıca onlarca şelalenin bulunur. Doğa yürüyüşleri yapabilir, kuşların cıvıltısını dinleyebilirsiniz. Gölleri birbirine bağlayan ahşap köprülerde yürürken kendinizi masalda gibi hissedeceğinize eminim.

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6. Dubrovnik'e giderek Orta Çağ'a geri dönüş yapın.

6. Dubrovnik'e giderek Orta Çağ'a geri dönüş yapın.

Adriyatik kıyısında bulunan bu tarihi şehir sizi zamanda yolculuğa çıkaracak. Taş duvarlarla çevrili olan bu yer tam olarak kartpostal gibi... Dubrovnik surlarından yürüyüş yaparak şehrin muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Ayrıca Game of Thrones dizisinin çekildiği yerleri keşfetmek için bir tura katılabilirsiniz.

7. Saraybosna'da tarihi koklayın.

7. Saraybosna'da tarihi koklayın.

Avrupa'nın tarih kokan şehirlerinden bir olan Saraybosna'ya kesinlikle gitmelisiniz. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı Latin Köprüsü ve savaş sırasında önemli bir konum olan Saraybosna Tüneli'ni ziyaret edebilirsiniz.

8. Şar Dağları'nda yürüyüş yaparak kaostan sıyrılın.

8. Şar Dağları'nda yürüyüş yaparak kaostan sıyrılın.

Kosova ve Makedonya arasında uzanan dağlar, doğa sevenler için cennet! Temiz dağ havası solumak ve trekking yapmak isteyenler için harika yerler. Dağların eteklerinde yer alan köylerde yerel kültürü deneyimleyebilirsiniz. Zihninizdeki tüm kargaşanın durulduğunu görürsünüz ve sakinlersiniz.

9. Mavi Göz'e kendinizi bırakın ve serinleyin.

9. Mavi Göz'e kendinizi bırakın ve serinleyin.

Syri i Kalter ya da Mavi göz doğanın büyüleyici parçalarından biri. Arnavutlukta yer alan bu gölün berrak ve mavi suları sizi sizden alacak. Çevresinde yürüyüş yaparak yemyeşil doğayı keşfedebilirsiniz.

10. Rila Manastırı'nda içsel huzuru bulun.

10. Rila Manastırı'nda içsel huzuru bulun.

Bulgaristan'ın en ünlü manastrı olan Rila 10.yüzyılda yapılmış olan bir dini yapıdır. Dağlarla çevrili ve huzur dolu olan bu yer sayesinde ruhunuzun dinlendiğini göreceksiniz. Fresk süslemeleri duvarları inceleyebilir ve çevredeki doğa yürüyüşü rotalarını da deneyebilirsiniz.

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11. Tara Kanyonu'nda rafting yaparak heyecan yaşayın.

11. Tara Kanyonu'nda rafting yaparak heyecan yaşayın.

Dünyanın en derin kanyonlarından biri olan Tara Kanyonu, rafting tutkunları için muazzam bir deneyim sunar. Berrak ve tertemiz nehirde rafting yaparken nefes kesen manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Hem yerin güzelliği hem de aktivitenin getirdiği heyecan ile kendinizden geçeceğinize eminim.

12. Matka Kanyonu'nda kayak ve tekne turu yapın.

12. Matka Kanyonu'nda kayak ve tekne turu yapın.

Üsküpe'e yakın bir mesafede bulunan Matka Kanyo'nu sayesinde doğanın içerisinde kaybolabilirsiniz. Kanyonda kano ve tekne turu yapabilirsiniz. Çevresinde bulunan mağaraları ve tarihi manastırları keşfederek büyüye iyice dalabilirsiniz.

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