Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 19:08

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tangle Teezer - Wet Hair Naturally Curly Lilac Saç Fırçası

1. Tangle Teezer - Wet Hair Naturally Curly Lilac Saç Fırçası

Tangle Teezer Wet Saç Fırçası, doğal kıvırcık ve dalgalı saçlar için özel olarak tasarlandı. Saçınızı kırmadan ve zarar vermeden kolayca açarken, lila rengiyle şıklığınıza şıklık katıyor. Duştan sonra saç tarama eziyetini keyfe dönüştürmek için mükemmel bir seçim!

Amazon

2. L’Oréal Paris - Telescopic Maskara & Mini Lash Paradise Seti

2. L’Oréal Paris - Telescopic Maskara & Mini Lash Paradise Seti

L’Oréal Paris'in bu seti, kirpiklerinizi hem uzun hem de dolgun bir görünüme kavuşturuyor. Telescopic Maskara ile tek tek ayrılmış kirpikler elde ederken, Mini Lash Paradise yoğun hacim sağlıyor. Bu ikiliyle bakışlarınız her zamankinden daha etkileyici olacak!

Amazon

3. Badger - Tattoo Balm

3. Badger - Tattoo Balm

Dövmenizi korumak ve parlaklığını artırmak mı istiyorsunuz? Badger Tattoo Balm, doğal içerikleriyle dövmelerinizi nemlendirirken renklerini daha canlı gösterir. Hem yeni hem de eski dövmeleriniz için ideal bir bakım sağlar.

Amazon

4. The Purest Solutions - C Vitamini Cilt Bakım Serumu (%10 Ascorbic Acid & %0,5 Ferulic Acid)

4. The Purest Solutions - C Vitamini Cilt Bakım Serumu (%10 Ascorbic Acid & %0,5 Ferulic Acid)

The Purest Solutions’ın bu serumu, cilt tonunu eşitlemek ve aydınlatmak için C vitamini ve ferulik asit içeriyor. Antioksidan etkisiyle cildinizi çevresel etkenlere karşı korurken, daha parlak bir görünüm sunar. Sağlıklı bir cilt için bu serum bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Amazon

5. Bioderma - Sensibio Defensive Rich Nemlendirici Krem (40 ml)

5. Bioderma - Sensibio Defensive Rich Nemlendirici Krem (40 ml)

Hassas ve kuru ciltler için özel olarak geliştirilmiş olan Bioderma Sensibio Defensive, cildinizi derinlemesine nemlendirir. Antioksidan etkili formülüyle tahrişi yatıştırır ve cilt bariyerini güçlendirir. Gün boyu yumuşacık ve nemli bir cilt için mükemmel bir seçim.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. NYX Professional Makeup - Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

6. NYX Professional Makeup - Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

NYX Bare With Me, kapatıcılık ve cilt bakımını bir arada sunar. Hafif yapısıyla doğal bir görünüm sağlarken cildi nemlendiren formülüyle gün boyu tazelik verir. Doğal ve kusursuz bir cilt görünümü için bu kapatıcıyı mutlaka deneyin!

Hepsiburada

7. Maybelline New York - Super Stay Teddy Tint Likit Mat Ruj (15 Skinny Dip)

7. Maybelline New York - Super Stay Teddy Tint Likit Mat Ruj (15 Skinny Dip)

Maybelline Super Stay Teddy Tint, ultra kalıcılığı ve doğal mat görünümüyle dudaklarda harikalar yaratıyor. Skinny Dip tonu, zarif ve doğal bir etki sunarken gün boyu tazeleme gerektirmez. Şık ve sofistike bir görünüm için her an yanınızda olacak.

Hepsiburada

8. Bioderma - Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Krem (500 ml)

8. Bioderma - Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Krem (500 ml)

Bioderma Atoderm, kuru ve hassas ciltler için özel olarak tasarlanmış ultra nemlendirici bir kremdir. 500 ml’lik büyük boyuyla tüm aile için ideal bir kullanım sunar. Cildinizi derinlemesine nemlendirip yumuşacık bir dokuya kavuşturur.

Hepsiburada

9. Philips Sonicare - Protective Clean 5100 Şarjlı Diş Fırçası

9. Philips Sonicare - Protective Clean 5100 Şarjlı Diş Fırçası

Philips Sonicare Protective Clean 5100, dişlerinizi derinlemesine temizlerken diş etlerinizi koruyan hassas bir bakım sunar. Seyahat kabı ve yedek başlıklarıyla her yerde mükemmel bir gülüş elde etmenizi sağlar. Beyazlatıcı etkisiyle profesyonel temizlik hissini evinize taşıyın.

Hepsiburada

10. Yasomi - AI99 Pro Buz Başlıklı IPL Epilasyon Cihazı

10. Yasomi - AI99 Pro Buz Başlıklı IPL Epilasyon Cihazı

Yasomi AI99 Pro, cildinizi gençleştirirken epilasyonu daha rahat ve konforlu hale getiriyor. Buz başlık teknolojisiyle hassasiyet riskini azaltırken sınırsız atım özelliğiyle uzun ömürlü kullanım sunuyor. Pembe tasarımıyla hem etkili hem de estetik bir çözüm.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Dyson - Supersonic Saç Kurutma Makinesi (Ceramic Patina/Topaz)

11. Dyson - Supersonic Saç Kurutma Makinesi (Ceramic Patina/Topaz)

Dyson Supersonic, patentli hava akımı teknolojisiyle saç kurutma deneyimini yeniden tanımlıyor. Saçlarınızı hızlı ve nazik bir şekilde kuruturken ısı hasarını en aza indirir. Ceramic Patina/Topaz tasarımıyla performansı ve şıklığı bir arada sunar.

Hepsiburada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın