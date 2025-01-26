Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Tangle Teezer - Wet Hair Naturally Curly Lilac Saç Fırçası
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2. L’Oréal Paris - Telescopic Maskara & Mini Lash Paradise Seti
3. Badger - Tattoo Balm
4. The Purest Solutions - C Vitamini Cilt Bakım Serumu (%10 Ascorbic Acid & %0,5 Ferulic Acid)
5. Bioderma - Sensibio Defensive Rich Nemlendirici Krem (40 ml)
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6. NYX Professional Makeup - Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer
7. Maybelline New York - Super Stay Teddy Tint Likit Mat Ruj (15 Skinny Dip)
8. Bioderma - Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Krem (500 ml)
9. Philips Sonicare - Protective Clean 5100 Şarjlı Diş Fırçası
10. Yasomi - AI99 Pro Buz Başlıklı IPL Epilasyon Cihazı
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11. Dyson - Supersonic Saç Kurutma Makinesi (Ceramic Patina/Topaz)
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