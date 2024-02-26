Bakan Işıkhan’dan Açıklama: Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Kötü Haber
Bakan Işıkhan’dan Açıklama: Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Kötü Haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında açıklamada bulundu.
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2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olup EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenlemeyle ilgili Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.
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