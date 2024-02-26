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Bakan Işıkhan’dan Açıklama: Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Kötü Haber

Bakan Işıkhan’dan Açıklama: Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Kötü Haber

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.02.2024 - 21:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında açıklamada bulundu.

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2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olup EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi…

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olup EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenlemeyle ilgili Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenlemeyle ilgili Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.
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