Bahar'daki Ayrılıktan Kızıl Goncalar'daki Mehdi Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bahar'daki Ayrılıktan Kızıl Goncalar'daki Mehdi Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Ekim Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynadığı Bahar dizisi ile ilgili şoke eden ayrılık haberini Birsen Altuntaş verdi.
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ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da 103 gündür kayıp olan Fatih Aydın aranıyor. Fatih'le ilgili Esra Erol'un bugünkü yayınında yeni bir gelişme yaşandı.
2. Dizi yapım ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 5 yapım şirketine rekabet soruşturması açıldı. Kanunu ihlal ettiler mi, araştırılacak.
3. NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni fragmanı yayınlandı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin mehdi gibi peşinden gidilmesi sosyal medyanın dikkatini çekti.
4. Dün gerçekleşen TUSAŞ terör saldırısının ardından ülke olarak yasa boğulmuştuk. Ünlü gazeteci Müge Anlı, bugünkü yayınında teröre lanet yağdırdı.
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5. Müge Anlı'da 43 gündür kayıp olan Betül sonunda bulundu. Ancak 21 yaşındaki Betül'ün 16 yaşındaki erkek arkadaşının annesinin yanında kaldığı anlaşılınca, Müge Anlı adeta çıldırdı!
6. Star TV ekranlarında izleyeceğimiz Sahipsizler dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şimdiden büyük ses getiren konusunun nereden tanıdık geldiği sonunda belli oldu. Meğer dizide, Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha'nın hikayesi anlatılacakmış!
7. Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle Esra Erol'a çıkan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız. Eşinden boşandıktan sonra TikTok'ta yayın açmaya başlayan Cemile'yi son olarak Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında gördük. Cemile, burada Esra Erol'un kendisi için kurduğu eve ne olduğunu anlattı.
8. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası pek çok ünlü isim tepkisini dile getirmişti. 5 şehit ve 22 yaralının olduğu saldırıya MasterChef jürisi de sessiz kalmadı ve tepki gösterdikleri paylaşımlarda bulundular.
9. Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nin yeni sezonda sunucusu olan Ezgi Sertel bir süredir programda yer almıyor. Program sunucusuz bir şekilde devam ederken akıllara Ezgi Sertel'in ayrılmış olabileceği geldi.
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10. MasterChef Türkiye'nin 7 yıldır jüri üyesi olan Somer Siviroğlu, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu. Somer Şef, MasterChef'te nasıl jüri olduğunu ilk kez anlattı.
11. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, her hafta düşen reytinglerin ardından final yapacağı dedikodusuyla gündem olmuştu. Dizide Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları, bu söylentiye yanıt verdi.
12. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından dün akşam televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Kanalların bu kararı almasının ardından sosyal medyadan birbirinden farklı tepkiler geldi.
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