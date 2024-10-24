Esra Erol'da Fatih Aydın Bulundu mu? Fatih Öldü mü, Öldürüldü mü?
Esra Erol'da Fatih Aydın Bulundu mu? Fatih Öldü mü, Öldürüldü mü?
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Esra Erol'un programında gündeme gelen Fatih Aydın'ın 105 gün önce ortadan kaybolmasının ardından, hala onun hakkında bir bilgiye ulaşılamamış olması endişe yarattı.
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Fatih Aydın öldü mü yoksa bir başkası tarafından mı öldürüldü merak konusu oldu. Fatih, babası Mahmut Aydın ile yaşadığı bir tartışma sonrasında izini kaybettirmiş ve o günden beri kendisinden bir haber alınamamıştı.
24 Ekim Perşembe günü Esra Erol'un programında Fatih'in annesi Rabia Aydın vardı. Babası Mahmut Aydın ise yayına bir gelip bir gelmiyordu.
Fatih'in annesi ve babasının şüpheli tavırları dikkat çekerken Fatih'in babasıyla yaşadığı sorun dolayısıyla bir süredir teyzesinde kalması da şüphe uyandırdı.
Hatta iki kuzeninin açıklamaları nedeniyle Fatih'e ne olduğunu bildiklerinden şüphe edildi. Bugünkü Esra Erol yayınında ise anne Rabia oğlunun kaybolmadan önce 40 bin tl para istediğini açıkladı.
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Ayrıca Fatih'le ilgili yasaklı madde kullandığına dair iddialar da söz konusu ancak bunu kanıtlayacak bir delil henüz bulunamadı.
Fatih Aydın'a ne olduğu gizemini korurken şüpheli açıklamalarla birlikte herkesin gözü genç adamdan gelecek iyi haberde.
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