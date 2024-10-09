Bağımsız Kaynaklara Göre Türkiye'deki En İyi VPN Uygulamaları
Bağımsız Kaynaklara Göre Türkiye'deki En İyi VPN Uygulamaları
VPN (virtual private network) olmadığınız bir yerdeki fiziksel ağa uzaktan bağlanmanızı sağlıyor. Bu sayede, bulunduğunuz yerdeki erişime engelli sitelere, VPN uygulamaları ile erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak VPN uygulamalarının bazıları, Türkiye'de erişime engelli.
Peki erişime engelli olmayanlar arasından, Türkiye'deki en iyi VPN'ler hangileri?
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VPN Nedir?
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Türkiye'deki En İyi VPN Hangisi?
1. Astrill VPN
2. Private VPN
3. Windscribe Free VPN
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"Güvenilir birkaç ücretsiz VPN olmasına rağmen ücretsiz VPN kullanılmasını önermiyoruz"
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