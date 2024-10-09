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Bağımsız Kaynaklara Göre Türkiye'deki En İyi VPN Uygulamaları

Bağımsız Kaynaklara Göre Türkiye'deki En İyi VPN Uygulamaları

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
09.10.2024 - 10:25

VPN (virtual private network) olmadığınız bir yerdeki fiziksel ağa uzaktan bağlanmanızı sağlıyor. Bu sayede, bulunduğunuz yerdeki erişime engelli sitelere, VPN uygulamaları ile erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak VPN uygulamalarının bazıları, Türkiye'de erişime engelli.

Peki erişime engelli olmayanlar arasından, Türkiye'deki en iyi VPN'ler hangileri? 

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VPN Nedir?

VPN Nedir?

Virtual private network kelimelerinin kısaltması olan VPN, doğrudan çevrildiğinde 'sanal özel ağ' anlamına geliyor.

VPN, o anda bulunmadığınız bir yerin, fiziksel ağına bağlanmanızı sağlıyor. VPN bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza özelleşmiş bir ağ sürücüsü kurarak çalışır. Sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi davranır ve size karşıdaki ağdan bir IP numarası verir. Bu sayede siz de bulunduğunuz konumda engellenmiş olsa dahi, bağlandığınız ağda izin verilen uygulamalara, yerel adreslere erişebilirsiniz.

Türkiye'deki En İyi VPN Hangisi?

Türkiye'deki En İyi VPN Hangisi?

Türkiye'de VPN araştırmaları sık sık gündeme geliyor. Kullanıcılar bu dönemlerde 'en iyi VPN hangisi?' araştırması yapıyor. Dünyada kullanılan bazı VPN uygulamaları ise Türkiye'de erişime kısıtlı.

Bağımsız bir platform olan Top10VPN, Türkiye'deki en iyi VPN'leri belirledi. Platform, toplam 61 VPN uygulamasını test etti.

1. Astrill VPN

1. Astrill VPN

Türkiye'deki en iyi VPN'leri sıralayan Top10VPN, toplamda 61 farklı platformu inceledi. Türkiye'nin en iyi VPN'i olarak Astrill VPN belirlendi. Astrill VPN, 10 üzerinden 9.4 puan aldı. Dünya genelinde en iyi olarak sıralanan 16 VPN, Türkiye'de ise erişime engelli. 

Astrill VPN'in eksi yönü ise ücretsiz kullanım sunmaması. 2 yıl boyunca yalık 12,50 dolardan satışa sunuluyor.

2. Private VPN

2. Private VPN

'Türkiye için en iyi ve ucuz VPN' ise Private VPN olarak karşımıza çıkıyor. Private VPN hem kullanıcılarına ücretsiz kullanım sağlıyor hem de ücretli VPN uygulamalarıyla rekabet edebiliyor. 

Türkiye'de sunucusu bulunan Private VPN'in eksi yönü ise bağlantı hızı itibarıyla yavaş olması.

3. Windscribe Free VPN

3. Windscribe Free VPN

Ücretsiz VPN'ler arasında en iyisi olarak gösterilen Windscribe Free VPN'in ise Türkiye'de sunucusu bulunmuyor. Ayrıca Windscribe Free VPN, aylık 10 GB kullanım sunuyor, Netflix'e erişimi de kısıtlıyor.

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"Güvenilir birkaç ücretsiz VPN olmasına rağmen ücretsiz VPN kullanılmasını önermiyoruz"

"Güvenilir birkaç ücretsiz VPN olmasına rağmen ücretsiz VPN kullanılmasını önermiyoruz"

Top10VPN, Türkiye'de sık sık erişim engeli getirildiğini ancak kullanıcıların ücretsiz VPN uygulamalarına güvenmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

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