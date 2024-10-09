Bağımsız Kaynaklara Göre Türkiye'deki En İyi VPN Uygulamaları

Virtual private network kelimelerinin kısaltması olan VPN, doğrudan çevrildiğinde 'sanal özel ağ' anlamına geliyor.

VPN, o anda bulunmadığınız bir yerin, fiziksel ağına bağlanmanızı sağlıyor. VPN bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza özelleşmiş bir ağ sürücüsü kurarak çalışır. Sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi davranır ve size karşıdaki ağdan bir IP numarası verir. Bu sayede siz de bulunduğunuz konumda engellenmiş olsa dahi, bağlandığınız ağda izin verilen uygulamalara, yerel adreslere erişebilirsiniz.