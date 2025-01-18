Bad Boy Sevdası Hepimizde Var: Biraz Toksik Olsa da Çekici Gelen 12 Özellik
Bad Boy Sevdası Hepimizde Var: Biraz Toksik Olsa da Çekici Gelen 12 Özellik
İlişkinin sağlıklı olması için partnerlerin ilişkiye hazır olması ve sorumluluk alabilen biri olması gerekir. Böylece ufak tefek ve çözülebilen sorunlar dışında büyük problemlerle karşılaşılmaz. Fakat bazı bad boy özellikleri var... Kişiyi çekici kılan ama aynı zamanda ilişkiyi karmaşık hale getiren özellikler... Gelin hep beraber toksik olsa da çekici gelen özelliklere bakalım!
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1. Gizemli davranıp kendisini açmaması
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2. Yerinde duramaması ve sürekli maceralara atılması
3. Kendine aşırı güvenmesi
4. Kurallara uymaması ve aykırı davranması
5. Bağlanma korkusuna sahip olması
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6. Aşırı dominant bir kişiliği olması
7. Duygularının değil de cinsel açıdan tutkusunun fazla olması
8. Duygusal olarak mesafeli davranması
9. Öngörülemez tavırlarının olması
10. Sevdiklerine zarar verecek şeylere karşı gözünün kararması
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11. Kendini ana karakter olarak görmesi
12. Sorun ve problemlere umursamaz yaklaşması
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