Bad Boy Sevdası Hepimizde Var: Biraz Toksik Olsa da Çekici Gelen 12 Özellik

Herkesin hayatında bir numaralı kişi imiş gibi davranması... Bu hayatın ana karakteri o ve diğer herkes yan karakter olarak var. Kimse ön plana çıkamaz! Otoriter tavırlarıyla hem sosyal çevresini hem de ilişkisini kontrol altına alır ve nasıl ilerlenmesi gerektiğine karar verir. Toksik ve itici bir özellik gibi dursa da anlık olarak güçlü bir duruşmuş gibi göründüğü için çekilebilirsiniz.