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Bad Boy Sevdası Hepimizde Var: Biraz Toksik Olsa da Çekici Gelen 12 Özellik

etiket Bad Boy Sevdası Hepimizde Var: Biraz Toksik Olsa da Çekici Gelen 12 Özellik

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 22:01

İlişkinin sağlıklı olması için partnerlerin ilişkiye hazır olması ve sorumluluk alabilen biri olması gerekir. Böylece ufak tefek ve çözülebilen sorunlar dışında büyük problemlerle karşılaşılmaz. Fakat bazı bad boy özellikleri var... Kişiyi çekici kılan ama aynı zamanda ilişkiyi karmaşık hale getiren özellikler... Gelin hep beraber toksik olsa da çekici gelen özelliklere bakalım!

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1. Gizemli davranıp kendisini açmaması

Açık iletişim her zaman en iyisidir. Karşımızdaki insana tam olarak ne istediğimizi ve nasıl biri olduğumuzu sunabiliriz. Fakat bazı bad boylarımız bunu yapmıyor. Gizemli bir kutu gibi davranarak merak duygusunu arttırıyor. Onu çözmek isteği ağır basıyor ve bir bilinmezin içinde kaybolma fikri heyecanlandırıyor!

2. Yerinde duramaması ve sürekli maceralara atılması

Partneriniz sürekli yanınızda olamaz. Ama ara sıra yüzünü görmeli ve uzunca sohbet edebilmelisiniz. Her ne kadar kendi alanlarınız olsa da sağlıklı bir ilişki içerisinde iseniz birlikte de vakit geçirebilmelisiniz. Fakat bazı insanlar kendisini fazlaca özletir. Bunu yaparken atılgan bir şekilde davranması ve hayatı yaşadığını göstermesi çekici gelebilir.

3. Kendine aşırı güvenmesi

Kendine güven çok önemlidir. Her insanda olması gereken bir özelliktir. Fakat bu güvenin fazla olması bazı sorunlara yol açabilir. Sürekli haklı olduğunu belirtmesi ve kendisinin daha iyi olduğunu belirterek üstünlük kurmaya çalışması ilişkiyi zedeler. Ama... Partneriniz bunu size değil, başkasına yaptığı zaman ister istemez ona karşı bir çekim duyarsınız.

4. Kurallara uymaması ve aykırı davranması

Benimsenen ahlaki, toplumsal normların dışına çıkan bir tipleme düşünün. Genelin benimsediklerini eleştirmesi sorun olmayabilir, fakat sizin benimsediğiniz kurallara aykırı davranması ilişkiyi karmaşık hale getirir. Yine de onun bu aykırılığı, sizin kurallarınıza karşı çıkması ya da yaşam tarzının farklı olması onu çekici kılabilir. Sizin gibi olmayan ve kendi istediği gibi yaşayan biri..

5. Bağlanma korkusuna sahip olması

Ciddi ilişkilerden uzak duran, ulaşılması zor bad boyumuz... Özgür ruhlu olduğunu belirten ve bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmek istediğini belirten erkeklere çekim fazla olur. Karşımızda beni elde etmen çok zor diyen ve bize meydan okuyan biri var. Tutkuyu ve isteği fazlaca arttıran bu özellik toksik olsa da ister istemez çekiliriz.

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6. Aşırı dominant bir kişiliği olması

'Benim istediğim olacak'! Bad boyların olmazsa olmaz özelliği otoriter olmasıdır. Baskın tavırlarla karşıdaki insanı ele geçirirler ve kukla misali oynatırlar. Karşıdakinin ne istediğini sormaya bile yeltenmezler. Uzak durulmalı! diyorum... Fakat bazen birinin sizi yönlendirmesi hoşunuza gidebilir. Karizmatik ve kendinden emin biri karşınızda duruyorsa bu toksikliğe yenik düşebilirsiniz.

7. Duygularının değil de cinsel açıdan tutkusunun fazla olması

Tutku ve arzu her ilişkide olmalı. Tensel çekimi beraberinde getirir ve fiziksel olarak uyumlandığınızı gösterir. Fakat bunun duyguların önüne geçmesi ve sadece cinsellik adına birlikte olunması ilişkiyi garip bir hale sokar. Bad boy özelliklerinden biri de budur. Duygudan çok cinsel arzuyu hedeflemeleri ve ona göre hareket etmeleri. Toksik desek bile çekici kılan bir özellik...

8. Duygusal olarak mesafeli davranması

Sevgisini göstermemesi... Böylece yazınca benim bile sinirim bozuldu. Sevgisini sözel olarak dile getirememesi ya da jestler yaparak gösterememesi aşırı toksik bir özellik. Ama aynı zamanda karşıdaki insanı ulaşılmaz kılıyor. Duvar misali biri var karşımızda ve onu boyayarak süslemek istiyoruz. Bir bakmışız çekilmişiz kendisine...

9. Öngörülemez tavırlarının olması

Neye nasıl tepki vereceğini bilemediğiniz biri ile uzun bir ilişki de yaşayamazsınız. Yaptığınız bir harekete bir gün sevecen yaklaşırken diğer gün sinir ile yaklaşıyorsa burada toksiklik vardır. Biz kadınlar böyle durumlarda 'seni çözebilirim ve düzeltebilirim' kafasına sahip olabiliyoruz. Şimdi ne yapacak düşüncesi bizi heyecanlandırabiliyor. Oysa ne kadar toksik bir özellik!

10. Sevdiklerine zarar verecek şeylere karşı gözünün kararması

Herkes sevdiği insanı korumak ister. Ona zarar veren şeyleri ortadan kaldırmak için elinden geleni yapar. Bu durumda mantığın devreden kalması tehlikeyi getirir. Anlık bir sinir ve öfke ile gözünün kararması ve tepki verilmesi sorunlara yol açar. Ama bad boylarımız sinirlerine hakim olamaz ve fazla tepki verir. Doğru olmasa bile biri için bu denli yükselmesi çekici gelebilir.

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11. Kendini ana karakter olarak görmesi

Herkesin hayatında bir numaralı kişi imiş gibi davranması... Bu hayatın ana karakteri o ve diğer herkes yan karakter olarak var. Kimse ön plana çıkamaz! Otoriter tavırlarıyla hem sosyal çevresini hem de ilişkisini kontrol altına alır ve nasıl ilerlenmesi gerektiğine karar verir. Toksik ve itici bir özellik gibi dursa da anlık olarak güçlü bir duruşmuş gibi göründüğü için çekilebilirsiniz.

12. Sorun ve problemlere umursamaz yaklaşması

Sağlıklı bir ilişkide sorunlar ve problemler çözülür. Halının altına atılmaz. Bir daha karşınıza engel olarak çıkmasını önlemiş olursunuz. Karşınızda bir bad boy var ise sorunları kendi başınıza çözmeye çalışabilirsiniz. Oldukça yorucu bir işlem... Amaan diyip hayatını yaşamaya devam eden umursamaz tavırları, rahatlığı sizi anlık olarak çekebilir. Fakat süreç içerisinde zorluk çıkartacaktır.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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