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Babalar Günü'nde Babasına Sürpriz Bir Sofra Kurmak İsteyenler İçin Pratik ve Havalı 12 Menü Önerisi

etiket Babalar Günü'nde Babasına Sürpriz Bir Sofra Kurmak İsteyenler İçin Pratik ve Havalı 12 Menü Önerisi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 19:01

Babalar Günü'ne az kaldı. Böyle günlerde bazıları maddi hediyeler almak istemiyor, onun yerine kendileri bir şeyler hazırlamak istiyor. Daha manevi hediyeleri seviyorsan o zaman babana sofra hazırlamaya ne dersin? Onun en sevdiği yiyecekleri yapabileceğin bu sofra için birkaç menü önerisi verelim mi?

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1. Baban kahvaltıya bayılıyorsa o zaman ona güzel bir kahvaltı menüsü çıkaralım...

Bazı babalar için tek öğün vardır, o da kahvaltı. Eğer senin baban da kahvaltıyı her şeye tercih ediyorsa o zaman bu menü tam onluk! Peki bu menüde neler olacak? Öyle her zamanki kahvaltılıklar yetmez elbette bunlara ek bir şeyler de koyman gerek.

  • Peynir çeşitleri

  • Zeytin tabağı

  • Her babanın favorisi sucuklu yumurta

  • Bal-kaymak ikilisi

  • Simit

  • Sigara böreği

  • Kuymak

  • Kahvaltının olmazsa olmazı çay.

2. Babaların en sevdiklerinden ızgara!

Şöyle güzel bir mangala kimse hayır diyemez. O yüzden baban için güzel bir ızgara menüsü düşünebilirsin. Bu menüde sadece et yok tabii, onun eşlikçisi salata ve mezeler de var.

  • Izgara kanat olmadan olmaz.

  • Izgara köfte de bu menüde yer alıyor.

  • Etlerin yanına eşlik eden biber, domates gibi sebzeler.

  • Ete çok yakışan humus.

  • Patates salatası

  • Pilav

  • Ayran

3. Babalar için hamburger zamanı!

Hamburger menüsü babanı memnun edebilecek bir menü. Onun çocuksu yanına hitap edece hamburgeri hazırlayarak onu mutlu edebilirsin. Bu menüde neler olacak?

  • Tabii ki lezzetli bir hamburger.

  • Çıtır çıtır patatesler

  • Soğan halkası

  • Asitli içecek

  • Ve tatlı olarak brownie.

4. Babanı İtalya'ya gönderelim mi?

Şimdi de dünya mutfağından bir menü yapıyoruz. Bizim damak tadımıza en çok uyan mutfaklardan biri olan İtalyan mutfağından güzel bir menü hazırlayabiliriz.

  • Caprese salatası

  • Fesleğenli domates makarna babanı mutlu etmeye yeter de artar!

  • Sarımsaklı ekmekle menüyü taçlandırıyoruz.

  • Tiramisu

5. Babanın hayır diyemeyeceği bir balık menüsü...

Balık sevmeyen baba yoktur herhalde. Senin baban da tam bir balık sevdalısı ise o zaman güzel bir balık menüsüyle onu hayallerindeki sofraya kavuşturabilirsin. Bu sofrada balık ve eşlikçileri olacak.

  • Zeytinyağlı enginar

  • Fırında somon menümüzün yıldızı!

  • Yeşil salata

  • İrmik helvası

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6. Baharat seven babalar için Meksika menüsü de koyalım.

Bu menü bizi alıp Meksika'ya götürüyor. Bol baharatlı ve lezzetli menü baban için ideal bir seçenek.

  • Nachos ile menümüze güzel bir başlangıç yapıyoruz.

  • Tavuklu fajita

  • Baharatlı pilav

  • Limonlu soda

  • Churros

7. Bir de sana kolay bir menü önerisi sunalım!

Airfryer ile çok kolay bir menü hazırlamak istemez misin? Hem senin işini kolaylaştıracak hem de lezzetli menüyü Airfryer ile kolayca hazırlayabilirsin. Bu menü oldukça pratik!

  • Çıtır tavuk but

  • Tavuğa eşlik edecek köz sebzeler

  • Ayran

8. Bir de vejeteryan menü yapalım mı?

Bu menüde et yok. Sebzeli menü ile babana sevgini gösterebileceksin. Bu menüde muhteşem vejeteryan lezzetler var.

  • Mercimek köftesi

  • Falafel

  • Kısır

  • Çay

9. Daha hafif beslenmeyi tercih eden babalar için hafif menü önerimiz de var.

Baban sağlıklı ve hafif beslenmeyi tercih ediyorsa o zaman bu menüye bakabilirsin. Bu menüde neler mi var?

  • Zeytinyağlı dolma

  • Ton balıklı yeşil salata

  • Tam buğday ekmeği 

  • Meyveli yoğurt

10. Babana tam bir ziyafet hazırlamak istemez misin?

Şöyle mükellef bir sofrayla babanı mutlu etmeye ne dersin? Eti seven babaları çok mutlu edecek sofra biraz zahmetli olacak ama baban mutluysa gerisi önemli değil, öyle değil mi?

  • Dana rosto

  • Köz patlıcan ezmesi

  • Pilav

  • Fırında sütlaç

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11. Biraz da yöresel lezzetler...

Babana yöresel bir sofra kurmak istemez misin? Bu sofrada hepimizin bildiği yöresel lezzetler olacak.

  • Tarhana çorbası ile başlıyoruz.

  • Etli kuru fasulye

  • Bulgur pilavı

  • Cacık

  • Revani

12. Bir başka menümüz ise şöyle:

  • Zeytinyağlı yaprak sarma

  • Mücver

  • Domatesli pilav

  • Ayran

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