Babalar Günü'nde Babasına Sürpriz Bir Sofra Kurmak İsteyenler İçin Pratik ve Havalı 12 Menü Önerisi
Babalar Günü'ne az kaldı. Böyle günlerde bazıları maddi hediyeler almak istemiyor, onun yerine kendileri bir şeyler hazırlamak istiyor. Daha manevi hediyeleri seviyorsan o zaman babana sofra hazırlamaya ne dersin? Onun en sevdiği yiyecekleri yapabileceğin bu sofra için birkaç menü önerisi verelim mi?
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1. Baban kahvaltıya bayılıyorsa o zaman ona güzel bir kahvaltı menüsü çıkaralım...
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2. Babaların en sevdiklerinden ızgara!
3. Babalar için hamburger zamanı!
4. Babanı İtalya'ya gönderelim mi?
5. Babanın hayır diyemeyeceği bir balık menüsü...
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6. Baharat seven babalar için Meksika menüsü de koyalım.
7. Bir de sana kolay bir menü önerisi sunalım!
8. Bir de vejeteryan menü yapalım mı?
9. Daha hafif beslenmeyi tercih eden babalar için hafif menü önerimiz de var.
10. Babana tam bir ziyafet hazırlamak istemez misin?
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11. Biraz da yöresel lezzetler...
12. Bir başka menümüz ise şöyle:
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