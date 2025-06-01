Babalar Günü'nde Babasına Sürpriz Bir Sofra Kurmak İsteyenler İçin Pratik ve Havalı 12 Menü Önerisi

Bazı babalar için tek öğün vardır, o da kahvaltı. Eğer senin baban da kahvaltıyı her şeye tercih ediyorsa o zaman bu menü tam onluk! Peki bu menüde neler olacak? Öyle her zamanki kahvaltılıklar yetmez elbette bunlara ek bir şeyler de koyman gerek.

Peynir çeşitleri

Zeytin tabağı

Her babanın favorisi sucuklu yumurta

Bal-kaymak ikilisi

Simit

Sigara böreği

Kuymak

Kahvaltının olmazsa olmazı çay.