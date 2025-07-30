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"Baba Güzel Miyim?" Akımına Katılarak Güzelliklerini Test Eden Evlatlar

"Baba Güzel Miyim?" Akımına Katılarak Güzelliklerini Test Eden Evlatlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2025 - 16:55

Dilimizde 'Kargaya yavrusu şahin gibi gelir' gibi insana evladının her halükarda güzel geldiğini gösteren pek çok deyim var. Tabii bazı evlatlar da bunu test etmeye kalkıştı. Bir tweetin ardından akıma dönüşen o soru yeni yanıtlar geldikçe timeline'ı kırdı geçirdi.

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Akımın fitili böyle atıldı.

Akımın fitili böyle atıldı.
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Kızlar babalarına sordu.

Kızlar babalarına sordu.
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Övgü dolu yanıtlar geldi.

Övgü dolu yanıtlar geldi.
twitter.com

Bazıları mizah yaptı.

Bazıları mizah yaptı.
twitter.com

Kimisi kısa ve netti.

Kimisi kısa ve netti.
twitter.com
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Ters köşe yapanlar da oldu.

Ters köşe yapanlar da oldu.
twitter.com

Ne şimdi bu?

Ne şimdi bu?
twitter.com

👇

👇
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Kardeşe göre tepkiler farklı olabiliyor.

Kardeşe göre tepkiler farklı olabiliyor.
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Erkekler de akıma katıldı.

Erkekler de akıma katıldı.
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Pek bekledikleri yanıtlar gelmedi.

Pek bekledikleri yanıtlar gelmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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