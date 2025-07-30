"Baba Güzel Miyim?" Akımına Katılarak Güzelliklerini Test Eden Evlatlar
Dilimizde 'Kargaya yavrusu şahin gibi gelir' gibi insana evladının her halükarda güzel geldiğini gösteren pek çok deyim var. Tabii bazı evlatlar da bunu test etmeye kalkıştı. Bir tweetin ardından akıma dönüşen o soru yeni yanıtlar geldikçe timeline'ı kırdı geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akımın fitili böyle atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızlar babalarına sordu.
Övgü dolu yanıtlar geldi.
Bazıları mizah yaptı.
Kimisi kısa ve netti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Ters köşe yapanlar da oldu.
Ne şimdi bu?
👇
Kardeşe göre tepkiler farklı olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkekler de akıma katıldı.
Pek bekledikleri yanıtlar gelmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın