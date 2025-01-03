Azerbaycan'da Resmi Dilin Yanı Sıra Neden Rusça Bu Kadar Çok Konuşuluyor?
Azerbaycan'da Resmi Dilin Yanı Sıra Neden Rusça Bu Kadar Çok Konuşuluyor?
Bir ülke düşünün resmi dili Azerice ama sokaklarında Rusça yankılanıyor. Peki bu nasıl mümkün? Tarihin izleri, kültürler arası geçişler ve dilin gücü Azerbaycan’da birleşiyor. Rusça hala nasıl bu kadar etkili? Gelin Azerbaycan’ın dil hikayesine yakından bakalım.
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Azerbaycan’ın sokaklarında dolaşırken kulağınıza sık sık iki dil çalınır: Azerice ve Rusça. Resmi olarak ülkenin tek dili Azerice olsa da Rusça günlük yaşamda güçlü bir şekilde kendine yer buluyor.
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Azerbaycan bağımsızlığını kazanmadan önce yüzyıllarca Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği’nin bir parçasıydı. Bu dönemde Rusça İmparatorluğun ve daha sonra Sovyetler Birliği’nin ortak dili olarak kabul edildi. Eğitimden bürokrasiye, ticaretten sosyal hayata kadar her alanda kullanılan Rusça Azerbaycan halkının belleğine işlenmiş durumda.
Bağımsızlık sonrası süreçte Azerbaycan Azerice’yi ön planda tutan politikalar geliştirse de Rusçanın etkisini ortadan kaldırmak mümkün olmadı. Bugün ülkedeki birçok kişi özellikle orta yaş ve üzerindeki bireyler Rusçayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor.
Yeni nesilde de Rusçaya hakimiyet yüksek; eğitim kurumlarında seçmeli dil olarak öğretiliyor ve Rusça medya içerikleri büyük ilgi görüyor.
Azerbaycan’da da Rusçanın bu kadar etkili olmasının bir diğer nedeni ülkede hala Rus nüfusunun yaşıyor. Azerbaycan’ın yanı sıra Kazakistan, Litvanya, Ukrayna, Türkmenistan ve Tacikistan gibi eski Sovyet ülkelerinde de benzer bir durum yaşanıyor. olması.
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Her biri bağımsızlıklarını kazanmış olsa da Rusça bu ülkelerin çoğunda fiili ikinci dil konumunda.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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