Az Kıyafetle Şıklık Mümkün! 10 Adımda Kapsül Gardırop Yapma Rehberi
Az Kıyafetle Şıklık Mümkün! 10 Adımda Kapsül Gardırop Yapma Rehberi
Kapsül gardırop demek, sadece az sayıda temel parçadan oluşan, birbiriyle uyumlu ve çok yönlü bir giyim koleksiyonu oluşturmak demek. Peki bunu nasıl yapacaksın? İşte kapsül gardırop oluşturmanın adımları...
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1. İşe elinde mevcut olan kıyafetleri değerlendirmekle başlayabilirsin.
2. Daha sonra temel parçaları belirleyebilirsin.
3. Renk paleti seçerek devam et.
4. Kıyafetleri sezonlarına göre ayırmalısın.
5. Yapacağın kombinleri kafanda belirlemenle devam ediyoruz.
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6. Alışveriş yaparken kaliteli parçalar seçtiğine emin ol.
7. Az ama iyi alışveriş yapmayı motton haline getir.
8. Aksesuarları sakın unutma!
9. Esneklik payı bırak.
10. Son olarak düzenini korumaya devam et.
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