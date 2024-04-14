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Az Kıyafetle Şıklık Mümkün! 10 Adımda Kapsül Gardırop Yapma Rehberi

etiket Az Kıyafetle Şıklık Mümkün! 10 Adımda Kapsül Gardırop Yapma Rehberi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 11:02

Kapsül gardırop demek, sadece az sayıda temel parçadan oluşan, birbiriyle uyumlu ve çok yönlü bir giyim koleksiyonu oluşturmak demek. Peki bunu nasıl yapacaksın? İşte kapsül gardırop oluşturmanın adımları...

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1. İşe elinde mevcut olan kıyafetleri değerlendirmekle başlayabilirsin.

Dolabındaki tüm giysileri çıkar ve hangilerini sık sık giydiğini, hangilerinin birbiriyle uyumlu olduğunu ve hangilerinin artık sana uymadığını belirle. İnan ki gördüklerine sen de şaşıracaksın.

2. Daha sonra temel parçaları belirleyebilirsin.

Kapsül gardırobunun temel parçalarını belirle. Bu genellikle beyaz gömlek, siyah pantolon, kot pantolon, blazer ceket, tişört gibi klasik ve çok yönlü giysiler olsun. Örneği kurtarıcı o siyah elbise her dolabın olmazsa olmazlarından biridir.

3. Renk paleti seçerek devam et.

3. Renk paleti seçerek devam et.

Gardırobunda birkaç ana renk belirle ve bu renklere uygun diğer giysileri seç. Sık sık tercih ettiğin renklerle başlamak sana daha rahat bir süreç yaratacak. Kombinlemesi kolay olan renkler kurtarıcı da diyebiliriz.

4. Kıyafetleri sezonlarına göre ayırmalısın.

Mevsimlik ihtiyaçlarına uygun giysiler seçmeye çalış. Kış için kalın kıyafetler, yaz için hafif ve nefes alan giysiler tercih edersen maksimum verim alabilirsin.

5. Yapacağın kombinleri kafanda belirlemenle devam ediyoruz.

Her bir üst parçayı, alt parça ve aksesuarlarla nasıl kombinleyebileceğini düşünürsen işin çok kolaylaşır. Her bir parçayı farklı şekillerde giyerek gardırobundaki çeşitliliği artırmış olursun.

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6. Alışveriş yaparken kaliteli parçalar seçtiğine emin ol.

Kapsül gardırobundaki her parçanın kaliteli ve dayanıklı olmasına özen gösterirsek sık sık alışveriş yapmana gerek kalmaz. Uzun süre dayanacak ve sık sık giyebileceğin parçalar seçmek, maddi olarak seni rahatlatır.

7. Az ama iyi alışveriş yapmayı motton haline getir.

Yeni parçalar eklerken ihtiyaçlarını odaklan ve gereksiz alışverişten kaçın. Kapsül gardırop felsefesine uygun olarak, kaliteli ve ihtiyaçlarına uygun parçaları seçmelisin.

8. Aksesuarları sakın unutma!

Onlar şıklığını tamamlayacak en küçük parçalar. Kapsül gardırobunu tamamlamak için aksesuarlara da yer vermeyi ihmal etme. Kemerler, şallar, takılar ve çantalar gibi aksesuarlarla kombinlerini renklendirebilirsin.

9. Esneklik payı bırak.

Dolabında bazı esneklikler de bırakmalısın. Ani ve beklenmedik durumlarda seni kurtarır. Farklı hava koşullarına ve farklı etkinliklere uygun giysiler seç, böylece her durum için uygun durumda olabilirsin.

10. Son olarak düzenini korumaya devam et.

Dolabın düzenini korumak için düzenli olarak dolabını gözden geçir ve gereksiz parçalardan kurtulmayı ihmal etme. Giysileri düzgün bir şekilde katlayıp kolayca erişilebilir bir şekilde bulundurmak da işini kolaylaştırır.

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