AYT’de Geçen Sene Hangi Konulardan Kaç Soru Çıktı? Derslere Göre Konuların Ağırlıkları

AYT'de matematikte toplam 32 soru yer alıyor. Geçtiğimiz yıl; Temel Kavramlardan 4 ve Trigonometriden 5 soru yer almış böylece en çok bu iki konudan soru geldiğini söyleyebiliriz. Bu konuları ise Logaritma, Kombinasyon, Fonksiyonlar ve Denklemler takip ediyor.