AYT’de Geçen Sene Hangi Konulardan Kaç Soru Çıktı? Derslere Göre Konuların Ağırlıkları
AYT’de Geçen Sene Hangi Konulardan Kaç Soru Çıktı? Derslere Göre Konuların Ağırlıkları
Üniversite sınavı her sene büyük heyecanla bekleniyor. Sene içinde yoğun bir çalışma temposuyla bu sınava hazırlanmak için büyük emek veriliyor.
Biz de sizler için geçen seneki AYT sınavında dersler göre soru dağılımını inceledik, işte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk olarak Matematikte konu dağılımı nasıl olmuş bakalım 👇
Şimdi de Geometriye bakalım 👇
Türk Dili ve Edebiyatı ile devam edelim 👇
Tarih ile devam ediyoruz 👇
Şimdi gelelim Coğrafyaya!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Felsefeye bakalım 👇
Şimdi gelelim fizik konularına 👇
Kimya ile devam edelim 👇
Son olarak Biyoloji 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda