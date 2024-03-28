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AYT’de Geçen Sene Hangi Konulardan Kaç Soru Çıktı? Derslere Göre Konuların Ağırlıkları

etiket AYT’de Geçen Sene Hangi Konulardan Kaç Soru Çıktı? Derslere Göre Konuların Ağırlıkları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 12:01

Üniversite sınavı her sene büyük heyecanla bekleniyor. Sene içinde yoğun bir çalışma temposuyla bu sınava hazırlanmak için büyük emek veriliyor.

Biz de sizler için geçen seneki AYT sınavında dersler göre soru dağılımını inceledik, işte detaylar 👇

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İlk olarak Matematikte konu dağılımı nasıl olmuş bakalım 👇

İlk olarak Matematikte konu dağılımı nasıl olmuş bakalım 👇

AYT'de matematikte toplam 32 soru yer alıyor. Geçtiğimiz yıl; Temel Kavramlardan 4 ve Trigonometriden 5 soru yer almış böylece en çok bu iki konudan soru geldiğini söyleyebiliriz. Bu konuları ise Logaritma, Kombinasyon, Fonksiyonlar ve Denklemler takip ediyor.

Şimdi de Geometriye bakalım 👇

Şimdi de Geometriye bakalım 👇

Geçtiğimiz yıl geometride Doğruda ve Üçgende Açı konusundan 3 soru gelmiş. Çember ve Daireden 2 soru gelirken; Üçgende Alan Benzerlik, Özel Dörtgenler, Noktanın Analitiği, Katı Cisimler konularından 1'er soru yer almış.

Türk Dili ve Edebiyatı ile devam edelim 👇

Türk Dili ve Edebiyatı ile devam edelim 👇

Geçtiğimiz yıl Edebiyatta en çok sorunun 6 soruyla Anlam Bilgisi konusundan geldiğini görüyoruz. Bunu ise 4 soruyla Divan Edebiyatı konusu takip ediyor. Şiir Bilgisi ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı konularından ise 3'er soru gelmiş.

Tarih ile devam ediyoruz 👇

Tarih ile devam ediyoruz 👇

Tarihte en çok soru Milli Mücadele Dönemi konusundan gelmiş, bu konuda tam 5 soru sorulmuş. Bunu takiben ise 2'şer soruyla en çok Beylikten Devlete Osmanlı ve 2. Dünya Savaşı konularından sorular yer almış.

Şimdi gelelim Coğrafyaya!

Şimdi gelelim Coğrafyaya!

Coğrafya konu dağılımına baktığımızda Ekosistem konusundan 6,  Türkiye'de Ekonomi konusundan ise 5 soru gelmiş. Bunu takiben ise Nüfus Politikaları, Yerleşmelerin Özellikleri, Uluslararası Örgütler, Çevre ve Toplum konularından sorulara yer verilmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Felsefeye bakalım 👇

Felsefeye bakalım 👇

Felsefede şu konulardan 1'er soru yer almış; Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, 20. Yüzyıl Felsefesi, Mantığa Giriş, Klasik Mantık, Mantık ve Dil, Psikolojinin Temel Süreçleri, Öğrenme Bellek Düşünme, Ruh Sağlığının Temelleri, Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Değişme ve Gelişme, Toplumsal Kurumlar.

Şimdi gelelim fizik konularına 👇

Şimdi gelelim fizik konularına 👇

2023 AYT'de Fizik dersinden en çok soru 2 soruyla İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler konusundan gelmiş. Bunu takiben ise Hareket, Vektörler, Dalga Mekaniği, Newton Hareket Yasası konularından da sorulara yer verilmiş.

Kimya ile devam edelim 👇

Kimya ile devam edelim 👇

Geçtiğimiz senenin Kimya sorularına baktığımızda en çok Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimyasal Tepkimelerde Denge, Kimya ve Elektrik konularından sorular yer almış.

Son olarak Biyoloji 👇

Son olarak Biyoloji 👇

Biyoloji konu dağılımında ise Endokrin Sistem ve Komünite ve Popülasyon Ekolojisi konularından 2'şer soru çıktığını görüyoruz.

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