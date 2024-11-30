Ayrı Hücrelerde Kalan İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Bebek Sahibi Oldu
Ayrı Hücrelerde Kalan İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Bebek Sahibi Oldu
ABD’nin Florida eyaletinde bir hapishanede şaşkınlık yaratan, yetkilileri harekete geçiren olay yaşandı. Daisy Link isimli mahkum başka bir hücrede kalan Joan Depar isimli mahkumdan bebek doğurdu. Ancak iki mahkum birbirlerini ne gördüler ne fiziksel temas bulundular.
Peki bu skandal olay nasıl gerçekleşti? İkili havalandırma boşluklarından meni geçirerek bebek sahibi olduklarını söyledi.
Gelin hep birlikte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntılarına bakalım.
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Cinayetten hüküm giyen 29 yaşındaki Daisy Link isimli mahkum haziran ayında bir kız bebeği dünyaya getirdi. Link’in nasıl hamile kaldığı araştırılırken kadın, bir başka hücrede kalan 23 yaşındaki mahkum Joan Depaz’dan hamile kaldığını söyledi.
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Evet, yanlış duymadınız! İkili havalandırma deliklerinden iletişim kurarak romantik bir ilişkiye adım attılar.
Depar, bir ay boyunca menisini bir kağıda sararak havalandırmadan Link’e ulaştırdı. Link ise bu meniyi kendisine enjekte etmek için mantar enfeksiyonu için kullanılan bir aplikatör kullandı.
Planın sonucunda Link hamile kaldı. Doğum uzmanları bu yöntemle hamile kalma şansının yüzde 5 olduğunu söylüyor. Bu nedenle doğan bebek mucize olarak görüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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