Ayrı Hücrelerde Kalan İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Bebek Sahibi Oldu

ABD’nin Florida eyaletinde bir hapishanede şaşkınlık yaratan, yetkilileri harekete geçiren olay yaşandı. Daisy Link isimli mahkum başka bir hücrede kalan Joan Depar isimli mahkumdan bebek doğurdu. Ancak iki mahkum birbirlerini ne gördüler ne fiziksel temas bulundular.

Peki bu skandal olay nasıl gerçekleşti? İkili havalandırma boşluklarından meni geçirerek bebek sahibi olduklarını söyledi.

Gelin hep birlikte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntılarına bakalım.

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