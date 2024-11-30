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Ayrı Hücrelerde Kalan İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Bebek Sahibi Oldu

Ayrı Hücrelerde Kalan İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Bebek Sahibi Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 14:52

ABD’nin Florida eyaletinde bir hapishanede şaşkınlık yaratan, yetkilileri harekete geçiren olay yaşandı. Daisy Link isimli mahkum başka bir hücrede kalan Joan Depar isimli mahkumdan bebek doğurdu. Ancak iki mahkum birbirlerini ne gördüler ne fiziksel temas bulundular.

Peki bu skandal olay nasıl gerçekleşti? İkili havalandırma boşluklarından meni geçirerek bebek sahibi olduklarını söyledi. 

Gelin hep birlikte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntılarına bakalım.

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Cinayetten hüküm giyen 29 yaşındaki Daisy Link isimli mahkum haziran ayında bir kız bebeği dünyaya getirdi. Link’in nasıl hamile kaldığı araştırılırken kadın, bir başka hücrede kalan 23 yaşındaki mahkum Joan Depaz’dan hamile kaldığını söyledi.

Cinayetten hüküm giyen 29 yaşındaki Daisy Link isimli mahkum haziran ayında bir kız bebeği dünyaya getirdi. Link’in nasıl hamile kaldığı araştırılırken kadın, bir başka hücrede kalan 23 yaşındaki mahkum Joan Depaz’dan hamile kaldığını söyledi.

Ancak ikili ayrı hücrelerde kalıyorlardı. Fiziksel temasta bulunmaları imkansızken  birbirlerini hiç görmediler. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Cevap havalandırma deliklerinde saklı…

Evet, yanlış duymadınız! İkili havalandırma deliklerinden iletişim kurarak romantik bir ilişkiye adım attılar.

Evet, yanlış duymadınız! İkili havalandırma deliklerinden iletişim kurarak romantik bir ilişkiye adım attılar.

İkili, hücrelerini birbirine bağlayan havalandırma deliklerinden birbirlerine notlar attılar. Link ve Depar, çocuk sahibi olma konusunda hemfikirlerdi. Bu fikirlerini inanılmaz bir planla eyleme döktüler. 

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Depar, bir ay boyunca menisini bir kağıda sararak havalandırmadan Link’e ulaştırdı. Link ise bu meniyi kendisine enjekte etmek için mantar enfeksiyonu için kullanılan bir aplikatör kullandı.

Depar, bir ay boyunca menisini bir kağıda sararak havalandırmadan Link’e ulaştırdı. Link ise bu meniyi kendisine enjekte etmek için mantar enfeksiyonu için kullanılan bir aplikatör kullandı.

Planın sonucunda Link hamile kaldı. Doğum uzmanları bu yöntemle hamile kalma şansının yüzde 5 olduğunu söylüyor. Bu nedenle doğan bebek mucize olarak görüldü.

Planın sonucunda Link hamile kaldı. Doğum uzmanları bu yöntemle hamile kalma şansının yüzde 5 olduğunu söylüyor. Bu nedenle doğan bebek mucize olarak görüldü.
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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