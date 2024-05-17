Avrupa'nın En Çalışkan Ülkesi Türkiye, Çalışma Süreleri Uzunluğunda Lider Oldu
Avrupa'nın En Çalışkan Ülkesi Türkiye, Çalışma Süreleri Uzunluğunda Lider Oldu
Dünya Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Türkiye, Avrupa'nın en çok çalışan ülkesi oldu.
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Maaş verilerine göre, en düşük ücretlerin içinde yer alsa da Türkiye, Avrupa'dan çok daha uzun saatler çalışıyor.
Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan sonra Avrupa'da en düşük asgari ücret Türkiye'de bulunuyor.
Satın alma gücü paritesine bakıldığında da Türkiye biraz daha yukarı çıksa da Avrupa ülkelerine göre ortalamanın altında kalıyor.
Çalışmaya gelince ise işler değişiyor. Türkiye'de Avrupa'daki ülkelere kıyasla en uzun çalışma saatlerine sahip olarak görünüyor.
ILO verilerine göre, en kısa çalışma saatleri Hollanda'da olurken, onu Avusturya ve Norveç izliyor.
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En uzun çalışmada Türkiye lider olurken, Montenegro (Karadağ) ve Kosova da ardından geliyor.
Türkiye'de haftada ortalama 43,9 saat çalışılıyor.
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