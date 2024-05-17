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Avrupa'nın En Çalışkan Ülkesi Türkiye, Çalışma Süreleri Uzunluğunda Lider Oldu

Avrupa'nın En Çalışkan Ülkesi Türkiye, Çalışma Süreleri Uzunluğunda Lider Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 08:01

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Türkiye, Avrupa'nın en çok çalışan ülkesi oldu.

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Maaş verilerine göre, en düşük ücretlerin içinde yer alsa da Türkiye, Avrupa'dan çok daha uzun saatler çalışıyor.

Maaş verilerine göre, en düşük ücretlerin içinde yer alsa da Türkiye, Avrupa'dan çok daha uzun saatler çalışıyor.

Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan sonra Avrupa'da en düşük asgari ücret Türkiye'de bulunuyor.

Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan sonra Avrupa'da en düşük asgari ücret Türkiye'de bulunuyor.
tr.euronews.com

Satın alma gücü paritesine bakıldığında da Türkiye biraz daha yukarı çıksa da Avrupa ülkelerine göre ortalamanın altında kalıyor.

Satın alma gücü paritesine bakıldığında da Türkiye biraz daha yukarı çıksa da Avrupa ülkelerine göre ortalamanın altında kalıyor.

Çalışmaya gelince ise işler değişiyor. Türkiye'de Avrupa'daki ülkelere kıyasla en uzun çalışma saatlerine sahip olarak görünüyor.

Çalışmaya gelince ise işler değişiyor. Türkiye'de Avrupa'daki ülkelere kıyasla en uzun çalışma saatlerine sahip olarak görünüyor.

ILO verilerine göre, en kısa çalışma saatleri Hollanda'da olurken, onu Avusturya ve Norveç izliyor.

ILO verilerine göre, en kısa çalışma saatleri Hollanda'da olurken, onu Avusturya ve Norveç izliyor.
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En uzun çalışmada Türkiye lider olurken, Montenegro (Karadağ) ve Kosova da ardından geliyor.

En uzun çalışmada Türkiye lider olurken, Montenegro (Karadağ) ve Kosova da ardından geliyor.

Türkiye'de haftada ortalama 43,9 saat çalışılıyor.

Türkiye'de haftada ortalama 43,9 saat çalışılıyor.
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