AVM'de Kadınların Etek Altı Fotoğrafını Çeken Röntgenciden Bilindik Savunma! 'Şeytana Uydum'

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir AVM'de 30 yaşındaki Merve A.'nın etek altı fotoğrafını çeken Mustafa A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan röntgenci savunmasında 'Şeytana uydum' dedi.