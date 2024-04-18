AVM'de Kadınların Etek Altı Fotoğrafını Çeken Röntgenciden Bilindik Savunma! 'Şeytana Uydum'
AVM'de Kadınların Etek Altı Fotoğrafını Çeken Röntgenciden Bilindik Savunma! 'Şeytana Uydum'
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Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir arkadaşıyla AVM'ye giden 30 yaşındaki Merve A., yürüyen merdivenden çıkarken arkasından gelen Mustafa A.'nın (29) etek altı görüntülerini çektiğini fark etti.
Merve A. durumu AVM'deki polislere bildirirken, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, Mustafa A'nın merdivene binen Merve A'nın arkasından giderek cep telefonuyla etek altı görüntülerini çektiğini tespit etti.
AVM'den çıkarken yakalanan Mustafa A. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul eden Mustafa A. 'Şeytana uydum, pişmanım' dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'Nitelikli cinsel taciz' suçundan 4,5 yıla kadar hapsi istenen Mustafa A. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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