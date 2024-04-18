Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AVM'de Kadınların Etek Altı Fotoğrafını Çeken Röntgenciden Bilindik Savunma! 'Şeytana Uydum'

AVM'de Kadınların Etek Altı Fotoğrafını Çeken Röntgenciden Bilindik Savunma! 'Şeytana Uydum'

cinsel istismar
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 13:56

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir AVM'de 30 yaşındaki Merve A.'nın etek altı fotoğrafını çeken Mustafa A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan röntgenci savunmasında 'Şeytana uydum' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir arkadaşıyla AVM'ye giden 30 yaşındaki Merve A., yürüyen merdivenden çıkarken arkasından gelen Mustafa A.'nın (29) etek altı görüntülerini çektiğini fark etti.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir arkadaşıyla AVM'ye giden 30 yaşındaki Merve A., yürüyen merdivenden çıkarken arkasından gelen Mustafa A.'nın (29) etek altı görüntülerini çektiğini fark etti.

Merve A. durumu AVM'deki polislere bildirirken, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, Mustafa A'nın merdivene binen Merve A'nın arkasından giderek cep telefonuyla etek altı görüntülerini çektiğini tespit etti.

Merve A. durumu AVM'deki polislere bildirirken, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, Mustafa A'nın merdivene binen Merve A'nın arkasından giderek cep telefonuyla etek altı görüntülerini çektiğini tespit etti.

AVM'den çıkarken yakalanan Mustafa A. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul eden Mustafa A. 'Şeytana uydum, pişmanım' dedi.

AVM'den çıkarken yakalanan Mustafa A. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul eden Mustafa A. 'Şeytana uydum, pişmanım' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'Nitelikli cinsel taciz' suçundan 4,5 yıla kadar hapsi istenen Mustafa A. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'Nitelikli cinsel taciz' suçundan 4,5 yıla kadar hapsi istenen Mustafa A. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın