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Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Sezen Taş Neden Öldü?

Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Sezen Taş Neden Öldü?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 17:05
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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş hakkında üzücü bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Burhan Akdağ’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından 'Sezen Taş öldü mü?', 'Sezen Taş kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Sezen Taş evli mi, kaç çocuğu var' soruları internette en çok aratılan konular arasına girdi. 

İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar…

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Sezen Taş Öldü mü, Neden Öldü?

Sezen Taş Öldü mü, Neden Öldü?

Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın Mersin’de yaşamını yitirdiği yönünde duyumlar aldığını açıkladı.

Akdağ, iddiayı öğrendikten sonra Mersin’deki bazı tanıdıklarıyla iletişime geçtiğini ve edindiği bilgilerin Sezen Taş’ın vefat ettiği yönündeki haberleri desteklediğini belirtti. Genç kadının cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü bilgisi de aktarılanlar arasında yer alıyor.

Burhan Akdağ’ın aktardığı bilgilere göre Sezen Taş’ın, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Olayın kaza mı, yoksa intihar mı olduğuna dair belirsizlik sürerken, emniyet veya adli makamlardan konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme gelmedi.

Sezen Taş Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

Sezen Taş Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

Sezen Taş, ünlü şarkıcı Atilla Taş’ın kızıdır. Kamusal alanda göz önünde bir yaşam sürmeyen Sezen Taş, evli ve iki çocuk annesidir. Yaşı ve özel hayatına dair detaylı kişisel bilgiler basına yansımamış olup, ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam tercih etmekteydi.

Haberi aldıktan sonra Atilla Taş’a ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını ifade eden gazeteci Burhan Akdağ, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Haberi aldıktan sonra Atilla Taş’a ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını ifade eden gazeteci Burhan Akdağ, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

'Bugün öyle bir haber aldım ki, duyduklarım karşısında ne söyleyeceğimi, hangi kelimeyle başlayacağımı bilemedim…

Bazen insan gazeteci olduğunu unutur. Kalemi elinde titrer, boğazı düğümlenir. Çünkü bazı haberler yazılmaz, insanın yüreğine saplanır…

Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Bana ulaşan bilgiler, Sezen Taş'ın yaşadığı binanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği yönünde. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin henüz resmî bir açıklamaya ulaşabilmiş değilim.

Haberi alır almaz Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştım. Defalarca aradım… Ama kendisine ulaşamadım.

Ardından Mersin'de yaşayan birkaç dostumla görüştüm. Onlardan da bu acı haberi destekleyen bilgiler aldım. Sezen Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü ifade ediliyor.

Ama benim aklımda ne olayın ayrıntıları var ne de başka bir şey…

Benim aklımda bir baba var…

Bir de annelerinin yolunu gözleyecek iki çocuk…

Bir babanın evladını kaybetme ihtimali bile insanın içini paramparça etmeye yetiyor.

Düşünüyorum da…

Bir baba için bundan daha ağır hangi acı olabilir?

Daha dün sesini duyduğu, belki çocukluğunu hatırladığı, ilk adımlarını gözünün önüne getirdiği evladının artık hayatta olmadığını öğrenmek…

İnsanın kelimeleri tükeniyor.

Ve geride iki çocuk…

Henüz hayatın bütün acılarını tanımamış, annelerinin sevgisine, sıcaklığına, şefkatine ihtiyaç duyan iki evlat…

Onların geleceğini düşündükçe insanın yüreği daha da sızlıyor.

Sevgili Atilla…

Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur.

Eğer bu acı haber doğruysa bilmeni isterim ki, acını paylaşacak kelime bulamıyorum.

Bir gazeteci olarak değil, bir insan olarak yazıyorum bunları.

Çünkü bazı acıların haberi yapılırken bile insanın içinden yalnızca susmak, başını öne eğmek ve dua etmek gelir.

Allah hiçbir anneye, hiçbir babaya evlat acısı yaşatmasın. Hiçbir çocuğu annesinin sevgisinden mahrum bırakmasın.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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