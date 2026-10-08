Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Sezen Taş Neden Öldü?

'Bugün öyle bir haber aldım ki, duyduklarım karşısında ne söyleyeceğimi, hangi kelimeyle başlayacağımı bilemedim…

Bazen insan gazeteci olduğunu unutur. Kalemi elinde titrer, boğazı düğümlenir. Çünkü bazı haberler yazılmaz, insanın yüreğine saplanır…

Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Bana ulaşan bilgiler, Sezen Taş'ın yaşadığı binanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği yönünde. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin henüz resmî bir açıklamaya ulaşabilmiş değilim.

Haberi alır almaz Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştım. Defalarca aradım… Ama kendisine ulaşamadım.

Ardından Mersin'de yaşayan birkaç dostumla görüştüm. Onlardan da bu acı haberi destekleyen bilgiler aldım. Sezen Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü ifade ediliyor.

Ama benim aklımda ne olayın ayrıntıları var ne de başka bir şey…

Benim aklımda bir baba var…

Bir de annelerinin yolunu gözleyecek iki çocuk…

Bir babanın evladını kaybetme ihtimali bile insanın içini paramparça etmeye yetiyor.

Düşünüyorum da…

Bir baba için bundan daha ağır hangi acı olabilir?

Daha dün sesini duyduğu, belki çocukluğunu hatırladığı, ilk adımlarını gözünün önüne getirdiği evladının artık hayatta olmadığını öğrenmek…

İnsanın kelimeleri tükeniyor.

Ve geride iki çocuk…

Henüz hayatın bütün acılarını tanımamış, annelerinin sevgisine, sıcaklığına, şefkatine ihtiyaç duyan iki evlat…

Onların geleceğini düşündükçe insanın yüreği daha da sızlıyor.

Sevgili Atilla…

Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur.

Eğer bu acı haber doğruysa bilmeni isterim ki, acını paylaşacak kelime bulamıyorum.

Bir gazeteci olarak değil, bir insan olarak yazıyorum bunları.

Çünkü bazı acıların haberi yapılırken bile insanın içinden yalnızca susmak, başını öne eğmek ve dua etmek gelir.

Allah hiçbir anneye, hiçbir babaya evlat acısı yaşatmasın. Hiçbir çocuğu annesinin sevgisinden mahrum bırakmasın.'