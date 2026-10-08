Atilla Taş'ın Kızı Sezen Taş Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Sezen Taş Neden Öldü?
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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş hakkında üzücü bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Burhan Akdağ’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından 'Sezen Taş öldü mü?', 'Sezen Taş kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Sezen Taş evli mi, kaç çocuğu var' soruları internette en çok aratılan konular arasına girdi.
İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar…
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Sezen Taş Öldü mü, Neden Öldü?
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Sezen Taş Kimdir, Kaç Yaşındaydı?
Haberi aldıktan sonra Atilla Taş’a ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını ifade eden gazeteci Burhan Akdağ, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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