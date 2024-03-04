Ataşehir'de Park Halindeki Akaryakıt Tankerinde Patlama: Ölü ve Yaralılar Var
Ataşehir'de Park Halindeki Akaryakıt Tankerinde Patlama: Ölü ve Yaralılar Var
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi.
Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, tankerin dinlenme tesisinde bulunduğunu ve olay yerine sağlık, itfaiye ile AFAD ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.
DHA'nın aktardığı bilgiye göre, İstanbul Valiliği, yangına ilişkin yaptığı başka bir açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
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