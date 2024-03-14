Astrolojide Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

Birkaç dakika arayla doğan ikizler bile farklı hayatlar yaşayabilir. Bir derecelik gezegensel farklılık bambaşka hayatlara sebebiyet verir. Mesela Urfa'da doğan bir çocuk açlık ve sefalet içine doğarken, İstanbul 'da aynı saatlerde doğan başka bir çocuk zenginlik içerisine doğabilir. Bu yüzden kişiye özel harita, parmak izi gibidir eşi benzeri yoktur.
En eski astroloji tarihi Hindistan’dadır. İdris peygamberin astroloji sistemi de o dönemde İdris peygamberin yaşadığı yörede ki Hindistanlılar tarafından Hindistan'a götürülmüştür. Bu nedenle Osmanlı müneccimbaşılarını ( Astrologları) mutlaka Hindistan’a eğitime göndermiştir. Bu da cihan imparatorluğunun en doğru sistem olarak vedik astrolojiyi tespit ettiğini göstermektedir. Ancak Osmanlı temel olarak vedik astroloji seçmiş olsa da üzerine tüm dünyada ki astrolojik sistemleri inşa ederek çok daha mükemmele yakın bir sistem oluşturmuştur. Maalesef bu sistem korunamamış ve bu sisteme ait kaynak ve verilerde çok dağınık bir şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Dünyada ilk astroloji okulunun Mektebi Fenni İlmi Nucm adı altında Osmanlı döneminde kurulmuştur.
30 yaşından sonra YÜKSELEN Burcumuzun etkisine GİRMİYORUZ.
Güneş burcunuz sizin kim olduğunuzu karakterinizi belirler yükselen burcunuz fiziksel özellikleriniz sağlığınız ve insanlar üzerinde bıraktığınız ilk izlenimle ilişkilidir. Ay burcumuz ise aşk hayatımız ve duygularımızla ilişkilidir. Ayrıca Ay, kadın ve sıvıların temsilcisidir. Günlük hayatımızda dışarıdan gelen etkiler çevre vs. için yükselen burcumuzu bizim kararlarımız ve tutumuzla ilgili olan güneş burcumuzu ve aşk hayatımızla ilgili olarak da Ay burcumuzu birlikte okumalıyız.
Gezegenler Asla GERİ gitmez. Bu Astrolojide kullanılan bir terimdir.
Retrograde kelimesinin anlamı GERİ gitmektir. Retro ‘’GERİ’’ Gradi ‘’gitmek anlamına gelir. Peki, bir gezegen geri gidebilir mi? Güneş sisteminde her şeyin ekliptik düzlem üzerinde ileri doğru hareket ettiğini biliyoruz. Retrograde gezegenler bu hareketi aniden terse çevirip geri gitmezler, boylamsal hareketleri hızla düşer. Daha doğrusu durağanlaşır ve biz DÜNYA’dan gözlemlediğimizde geri gidiyormuş gibi gözlemleriz. Bir gezegen Retrograde ise onun temsil ettiği konularda yavaşlamaları beraberinde getirir.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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