Astrolojide Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

Hayırlı zamanların belirlenmesi, doğumda, evlilik kararında, iş başvurusunda hayırlı zamanlardır. Doktor, anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokacak bir doğum zamanı vermez. Anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyecek bir karara hiçbir doktorun imza atacağını da düşünmüyorum. Kadere müdahale, kişinin şu burç olsun, bu burç olsun diye doktorun belirlediği normal doğum periyodunu kabul etmeyip kendi isteği doğrultusunda karar vermesidir. Allah'ın sistemine karşı gelmektir ve kesinlikle de etik değildir. Hiçbir eğitimli Astrolog da bunu kabul etmez.

Anne ve bebek için doktorun belirlediği olağan doğum zamanları anne ve bebek için uygun gezegen konumları belirlenerek doğum saati aralığının seçilmesinde astrolojinin rehberliğine başvurulabilir.

Güneş tutulmaları sabit burçlarda gerçekleşiyorsa ve yine sabit yıldızlarla kavuşum oluyorsa doğa olayları, yangınlar doğa olayları gerçekleşir.

Ay tutulmaları ise özellikle ateş gruplarının koç aslan ve yay da gerçekleşiyor olması duygusal hayatımızı sınavlardan geçirir. Tutulma zamanlarında insanlar gergin olur, hassas olur, İlişkilerde gerginlikler, evliliklerde ani ve belli bir sebebe dayanmaksızın öfke patlamalarından kaynaklı bitişler olur. Fakat her güneş ve ay tutulmaları felaket getirir mi getirmez. Sabit ve öncü burçlarda ve yine sabit yıldızlarda gerçekleşen güneş tutulmalarına dikkat etmek gerekir. Gökyüzünü yeryüzünden ayırt etmek mümkün değildir.

Hayvanlar dolunay zamanlarında daha az yerler. Yeni ay zamanlarında ekilen tohumlar daha verimli olur yine yeni ay zamanlarında yapılan ameliyatlar çok daha başarılı sonuçlar verir. Dolunay zamanında yapılan ameliyatlar ise daha fazla kanamalı olur. Yeni ay zamanında doğan bebekler daha zeki, dolunay zamanında doğan bebekler ise öğrenmek için daha fazla mücadele ederler.