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Astrolojide Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

etiket Astrolojide Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 22:30

Sizlerden gelen sorular doğrultusunda bu makalemi siz değerli okurlarımız ile paylaşmak istedim. 

Sorular: 

-30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine mi giriyoruz?

-Bebeğimin, (örneğin) koç burcu olmasını istemiyorum. Doğumumu daha önce yapabilir miyim?

-Astrolojin temeli nereye dayanıyor?

-Ay ve Güneş tutulmaları felaketleri tetikler mi?

-Gezegenlerin RETRO hali ne anlama gelir?

-Yeni Ay ve Dolunaylar sadece ritüeller zamanı mıdır?

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Astroloji, hayatın matematiğidir.

Hayırlı zamanların belirlenmesi, doğumda, evlilik kararında, iş başvurusunda hayırlı zamanlardır. Doktor, anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokacak bir doğum zamanı vermez. Anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyecek bir karara hiçbir doktorun imza atacağını da düşünmüyorum. Kadere müdahale, kişinin şu burç olsun, bu burç olsun diye doktorun belirlediği normal doğum periyodunu kabul etmeyip kendi isteği doğrultusunda karar vermesidir. Allah'ın sistemine karşı gelmektir ve kesinlikle de etik değildir. Hiçbir eğitimli Astrolog da bunu kabul etmez.

Anne ve bebek için doktorun belirlediği olağan doğum zamanları anne ve bebek için uygun gezegen konumları belirlenerek doğum saati aralığının seçilmesinde astrolojinin rehberliğine başvurulabilir. 

Güneş tutulmaları sabit burçlarda gerçekleşiyorsa ve yine sabit yıldızlarla kavuşum oluyorsa doğa olayları, yangınlar doğa olayları gerçekleşir. 

Ay tutulmaları ise özellikle ateş gruplarının koç aslan ve yay da gerçekleşiyor olması duygusal hayatımızı sınavlardan geçirir. Tutulma zamanlarında insanlar gergin olur, hassas olur, İlişkilerde gerginlikler, evliliklerde ani ve belli bir sebebe dayanmaksızın öfke patlamalarından kaynaklı bitişler olur. Fakat her güneş ve ay tutulmaları felaket getirir mi getirmez. Sabit ve öncü burçlarda ve yine sabit yıldızlarda gerçekleşen güneş tutulmalarına dikkat etmek gerekir. Gökyüzünü yeryüzünden ayırt etmek mümkün değildir.

Hayvanlar dolunay zamanlarında daha az yerler. Yeni ay zamanlarında ekilen tohumlar daha verimli olur yine yeni ay zamanlarında yapılan ameliyatlar çok daha başarılı sonuçlar verir. Dolunay zamanında yapılan ameliyatlar ise daha fazla kanamalı olur. Yeni ay zamanında doğan bebekler daha zeki, dolunay zamanında doğan bebekler ise öğrenmek için daha fazla mücadele ederler.

Doğum haritaları parmak izi gibi kişiye özeldir.

Doğum haritaları parmak izi gibi kişiye özeldir.

Birkaç dakika arayla doğan ikizler bile farklı hayatlar yaşayabilir. Bir derecelik gezegensel farklılık bambaşka hayatlara sebebiyet verir. Mesela Urfa'da doğan bir çocuk açlık ve sefalet içine doğarken, İstanbul 'da aynı saatlerde doğan başka bir çocuk zenginlik içerisine doğabilir. Bu yüzden kişiye özel harita, parmak izi gibidir eşi benzeri yoktur.

En eski astroloji tarihi Hindistan’dadır. İdris peygamberin astroloji sistemi de o dönemde İdris peygamberin yaşadığı yörede ki Hindistanlılar tarafından Hindistan'a götürülmüştür. Bu nedenle Osmanlı müneccimbaşılarını ( Astrologları) mutlaka Hindistan’a eğitime göndermiştir. Bu da cihan imparatorluğunun en doğru sistem olarak vedik astrolojiyi tespit ettiğini göstermektedir. Ancak Osmanlı temel olarak vedik astroloji seçmiş olsa da üzerine tüm dünyada ki astrolojik sistemleri inşa ederek çok daha mükemmele yakın bir sistem oluşturmuştur. Maalesef bu sistem korunamamış ve bu sisteme ait kaynak ve verilerde çok dağınık bir şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Dünyada ilk astroloji okulunun Mektebi Fenni İlmi Nucm adı altında Osmanlı döneminde kurulmuştur. 

30 yaşından sonra YÜKSELEN Burcumuzun etkisine GİRMİYORUZ. 

Güneş burcunuz sizin kim olduğunuzu karakterinizi belirler yükselen burcunuz fiziksel özellikleriniz sağlığınız ve insanlar üzerinde bıraktığınız ilk izlenimle ilişkilidir. Ay burcumuz ise aşk hayatımız ve duygularımızla ilişkilidir. Ayrıca Ay, kadın ve sıvıların temsilcisidir. Günlük hayatımızda dışarıdan gelen etkiler çevre vs. için yükselen burcumuzu bizim kararlarımız ve tutumuzla ilgili olan güneş burcumuzu ve aşk hayatımızla ilgili olarak da Ay burcumuzu birlikte okumalıyız.

Gezegenler Asla GERİ gitmez. Bu Astrolojide kullanılan bir terimdir. 

Retrograde kelimesinin anlamı GERİ gitmektir. Retro ‘’GERİ’’ Gradi ‘’gitmek anlamına gelir.  Peki, bir gezegen geri gidebilir mi? Güneş sisteminde her şeyin ekliptik düzlem üzerinde ileri doğru hareket ettiğini biliyoruz. Retrograde gezegenler bu hareketi aniden terse çevirip geri gitmezler, boylamsal hareketleri hızla düşer.  Daha doğrusu durağanlaşır ve biz DÜNYA’dan gözlemlediğimizde geri gidiyormuş gibi gözlemleriz. Bir gezegen Retrograde ise onun temsil ettiği konularda yavaşlamaları beraberinde getirir.  

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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