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Aslı Enver Kimdir, Kaç Yaşında? Aslı Enver Hangi Dizilerde Rol Aldı? Aslı Enver Evli mi? Çocuğu Var mı?

Aslı Enver Kimdir, Kaç Yaşında? Aslı Enver Hangi Dizilerde Rol Aldı? Aslı Enver Evli mi? Çocuğu Var mı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 16:49

Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Aslı Enver, sosyal medyada kızı Elay'la yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Güzel oyuncu hem başarıları hem de özel hayatı ile oldukça dikkat çekiyor.Peki Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Enver hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

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Aslı Enver Kimdir?

Aslı Enver Kimdir?

Televizyon dünyasının zarif yüzlerinden biri olan Aslı Enver, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen, ekrana adeta şiir gibi yakışan bir isim. Hem ekranların sevilen yüzü hem de magazinin en gözde karakterlerinden biri olan Enver, yıllardır hem projeleriyle hem de aşk hayatıyla adından söz ettiriyor.

Aslı Enver Kaç Yaşında?

Aslı Enver Kaç Yaşında?

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 41 yaşında.

Aslı Enver Nereli?

Aslı Enver Nereli?

Londra doğumlu olan Aslı Enver’in kökleri ise Kıbrıslı Türk bir aileye dayanıyor. Henüz 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Enver, İstanbul’a yerleşti.

Aslı Enver’in Kariyer Başlangıcı

Aslı Enver’in Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk serüvenine 2002 yılında adım atan Aslı Enver, ekran yolculuğuna ilk olarak TRT’deki bir sitcomda başladı. Ancak onu asıl tanıdığımız ve sevdiğimiz proje 2007 yılında başlayan “Kavak Yelleri” oldu. Mine karakteriyle gençliğin gönlünü fethetti. Sonrasında ise artık ekranların aranan yıldızıydı.

Aslı Enver’in Özel Hayatı

Aslı Enver’in Özel Hayatı

Aslı Enver’in özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile nikah masasına oturdu; ancak evlilik 2015’te sona erdi. Ardından şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı fırtınalı aşk uzun süre magazin manşetlerinden düşmedi. Bu ilişki de 2019 yılında sona erdi. 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. 2023 Temmuz’unda çiftin kızları Elay dünyaya geldi.

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Aslı Enver’in Öne Çıkan Açıklamaları

Aslı Enver’in Öne Çıkan Açıklamaları

'Artık karakteri belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi çok eğlendiriyor. Benim çocukluğuma, Berkin’in de şimdiki haline benziyor.'

'Onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli, sette olacağım her an aslında Elay’dan alıyor gibi. 2 yaşına kadar onunla olacağım demiştim, dolmak üzere ama bir planım yok.'

Aslı Enver’in Yer Aldığı Diziler

Aslı Enver’in Yer Aldığı Diziler

  • Hayat Bilgisi (2003) – Konuk oyuncu

  • Kavak Yelleri (2007–2011) – Mine

  • Suskunlar (2012) – Ahu

  • Kayıp (2013) – Özlem

  • Bana Artık Hicran De (2014) – Hicran

  • Kış Güneşi (2016) – Efruz

  • İstanbullu Gelin (2017–2019) – Süreyya

  • Babil (2020) – Ayşe

  • Arayış (2023, dijital) – Nisan

Aslı Enver’in Yer Aldığı Filmler

Aslı Enver’in Yer Aldığı Filmler

  • Tamam mıyız? (2013) – Beste

  • Kardeşim Benim (2016) – Zeynep

  • Kardeşim Benim 2 (2017) – Zeynep

  • Öteki Taraf (2017) – Ece

  • Sen Yaşamaya Bak (2022, dijital) – Melisa

Aslı Enver’in Güncel Projeleri

Aslı Enver’in Güncel Projeleri

Aslı Enver, 2025 yılında Netflix Türkiye için hazırlanan “Kuşatma” adlı dizide başrol oynamaktadır. Tims&B Productions tarafından üretilen bu dizide, Enver 'Nihal' karakterini canlandırmaktadır. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstlenmiştir ve hikaye, Nihal ile Osman karakterleri arasındaki güç savaşını konu almaktadır.

Aslı Enver’in Ödülleri ve Adaylıkları

Aslı Enver’in Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2016 – 14. YTÜ İşletme Kulübü Yılın Yıldızları

  • - En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu

  • 2017 – 15. YTÜ İşletme Kulübü Yılın Yıldızları

  • - En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu (Kardeşim Benim)

  • 2017 – 44. Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Kadın Oyuncu (İstanbullu Gelin)

  • 2017 – 6. Bilkent TV Ödülleri

  • - En İyi Drama Kadın Oyuncu

  • 2018 – 13. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri

  • - En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 2018 – Marketing Türkiye The One Awards

  • - Yılın En İyi Marka Yüzü

Adaylıklar

  • 2012 – 39. Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Kadın Oyuncu (Drama) (Suskunlar)

  • 2017 – 3. Elele Avon Kadın Ödülleri

  • - Yılın Oyuncusu (Kış Güneşi)

  • 2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Kadın Oyuncu

  • 2018 – 46. Uluslararası Emmy Ödülleri

  • - En İyi Telenovela (Adaylık, İstanbullu Gelin dizisi)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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