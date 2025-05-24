Aslı Enver Kimdir, Kaç Yaşında? Aslı Enver Hangi Dizilerde Rol Aldı? Aslı Enver Evli mi? Çocuğu Var mı?

'Artık karakteri belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi çok eğlendiriyor. Benim çocukluğuma, Berkin’in de şimdiki haline benziyor.'

'Onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli, sette olacağım her an aslında Elay’dan alıyor gibi. 2 yaşına kadar onunla olacağım demiştim, dolmak üzere ama bir planım yok.'