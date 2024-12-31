Asla Sevgilin Olamayacak Karakteri Tahmin Ediyoruz!

Sen kariyere ve maddiyata önem veren birisin. Senin için ilişkide bu açıdan denk olmak çok önemli. Senin için statü ilişkiyi şekillendiren etmenlerden biri. Sen, çok beğensen bile kendine yeterli görmediğin biriyle birlikte olamazsın. Karakter ve yaşam tarzı olarak sana uyum sağlayıp beklentilerini karşılayabilecek biri tam sana göre diyebiliriz.