Asla Sevgilin Olamayacak Karakteri Tahmin Ediyoruz!
Asla Sevgilin Olamayacak Karakteri Tahmin Ediyoruz!
Geçmiş ilişkilerini düşününce sana en hitap etmeyen karakter nasıl biri? İşte bu testin sonucunda bunu öğreneceksin 👇
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. Bir çift olarak yapılabilecek en iyi aktivite hangisi?
3. Söyle bakalım, senin en hassas olduğun konu hangisi?
4. Sevgilinle tartıştın ve haksız olan o. Bunun için ne yapmasını beklersin?
5. Hangisi senin için kesin ayrılık sebebidir?
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6. İlişkinin başında asla konuşulmaması gereken konu hangisi?
7. Sevgilinin sana alacağı en kötü hediye hangisi olurdu?
8. Bugüne kadar sevgilinle paylaştığın en büyük sır neydi?
9. Son derece kusursuz görünen biriyle tanıştın. Hangi özelliği anında soğumana neden olur?
Kararsız ve duygusal olarak dengesiz biri!
Aşırı kontrolcü ve kıskanç biri!
Umursamaz ve ilgisiz biri!
Maddi olarak yetersiz biri!
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