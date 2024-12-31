onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Asla Sevgilin Olamayacak Karakteri Tahmin Ediyoruz!

etiket Asla Sevgilin Olamayacak Karakteri Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 22:01

Geçmiş ilişkilerini düşününce sana en hitap etmeyen karakter nasıl biri? İşte bu testin sonucunda bunu öğreneceksin 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini söyler misin?

2. Bir çift olarak yapılabilecek en iyi aktivite hangisi?

3. Söyle bakalım, senin en hassas olduğun konu hangisi?

4. Sevgilinle tartıştın ve haksız olan o. Bunun için ne yapmasını beklersin?

5. Hangisi senin için kesin ayrılık sebebidir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlişkinin başında asla konuşulmaması gereken konu hangisi?

7. Sevgilinin sana alacağı en kötü hediye hangisi olurdu?

8. Bugüne kadar sevgilinle paylaştığın en büyük sır neydi?

9. Son derece kusursuz görünen biriyle tanıştın. Hangi özelliği anında soğumana neden olur?

Kararsız ve duygusal olarak dengesiz biri!

Senin için ilişkilerde duygusal denge çok önemli. Kararsız ve sürekli duygusal iniş çıkışlar yaşayan biriyle asla uzun süreli bir ilişki yürütemezsin. Onun bu belirsizlikleri seni tedirgin eder ve zamanla ilişkiden soğumana neden olur. Sen, daha net ve duygularını dengede tutabilen biriyle mutlu olabilirsin.

Aşırı kontrolcü ve kıskanç biri!

Senin özgürlüğe ve bireyselliğe çok önem verdiğini söyleyebiliriz. Aşırı kontrolcü ve kıskanç biriyle beraber olmak, kendini sürekli baskı altında hissetmene yol açar. Bu tip insanlar, sana nefes alacak alan bırakmaz ve zamanla ilişki senin için bir yük haline gelir. Sürekli nerede, ne yapıyorsun, kimlerlesin merak eder durur ve günlük yaşamını zorlaştırırlar. O yüzden bu tip insanlardan uzak durmalısın!

Umursamaz ve ilgisiz biri!

Sen, karşılıklı ilgi ve sevgiye dayalı bir ilişki arıyorsun. Umursamaz ve ilgisiz biriyle sevgili olmak seni çok yıpratır. Onun seninle yeterince ilgilenmemesi, senin problemlerine önem vermemesi seni mutsuz eder ve ilişkinin dinamiklerini bozar. Birlikte vakit geçirmekten, seni dinlemekten keyif alan biriyle daha mutlu olabilirsin.

Maddi olarak yetersiz biri!

Sen kariyere ve maddiyata önem veren birisin. Senin için ilişkide bu açıdan denk olmak çok önemli. Senin için statü ilişkiyi şekillendiren etmenlerden biri. Sen, çok beğensen bile kendine yeterli görmediğin biriyle birlikte olamazsın. Karakter ve yaşam tarzı olarak sana uyum sağlayıp beklentilerini karşılayabilecek biri tam sana göre diyebiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın